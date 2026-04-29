PSG-Bayern: Mindenki parádézott, csak egy világsztár vált nevetség tárgyává

Szenzációs, sokak szerint minden idők legjobb Bajnokok Ligája-mérkőzését hozta kedden a címvédő Paris Sain-Germain és a Bayern München elődöntő-odavágója. Az őrült iramot és még őrültebb gólzuhatagot (5-4) hozott csúcsrangadón még az ötször mattolt veterán német kapusklasszis, Manuel Neuer szemére sem vethettek semmit – ettől függetlenül a PSG-Bayern meccs kínos rekordját jelentett a teljesítménye.

A Bayern 40 éves világbajnoka egyik kapott gólról sem tehetett, ugyanakkor egy veszélyes PSG-lövést sem védett az egész mérkőzés során. Ilyen rossz statisztikával az utóbbi 16 évben egyetlen kapus sem zárt BL-meccset.

– Mindenki látta a gólokat, nehéz lett volna bármelyiknél is védeni. Ehhez kétszer voltam közel, amikor majdnem sikerült hárítanom. Mindannyiszor nagyon jól kijátszott helyzetből lőttek a PSG játékosai, míg nekünk néha támadásban és védekezésben egyaránt hiányzott némi szerencse.

Nyilvánvaló, hogy öt kapott gól összetöri a védelmet és a kapust, de nem dugjuk homokba a fejünket, előre tekintünk a visszavágóra.

Ma is látszott, hogy jó formában van esélyünk a védelmük ellen. Hátul pedig mi tudunk jobbak is lenni a mostaninál – nyilatkozta Manuel Neuer.

A Bayern München–Paris Saint-Germain elődöntő visszavágóját jövő szerdán játsszák; a továbbjutó ellenfele a budapesti BL-döntőben (május 30., 18.00) az Atlético Madrid és az Arsenal párharcának győztese lesz.

