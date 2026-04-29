PSG-Bayern: Mindenki parádézott, csak egy világsztár vált nevetség tárgyává

Szenzációs, sokak szerint minden idők legjobb Bajnokok Ligája-mérkőzését hozta kedden a címvédő Paris Sain-Germain és a Bayern München elődöntő-odavágója. Az őrült iramot és még őrültebb gólzuhatagot (5-4) hozott csúcsrangadón még az ötször mattolt veterán német kapusklasszis, Manuel Neuer szemére sem vethettek semmit – ettől függetlenül a PSG-Bayern meccs kínos rekordját jelentett a teljesítménye.
A Bayern 40 éves világbajnoka egyik kapott gólról sem tehetett, ugyanakkor egy veszélyes PSG-lövést sem védett az egész mérkőzés során. Ilyen rossz statisztikával az utóbbi 16 évben egyetlen kapus sem zárt BL-meccset.
– Mindenki látta a gólokat, nehéz lett volna bármelyiknél is védeni. Ehhez kétszer voltam közel, amikor majdnem sikerült hárítanom. Mindannyiszor nagyon jól kijátszott helyzetből lőttek a PSG játékosai, míg nekünk néha támadásban és védekezésben egyaránt hiányzott némi szerencse.
Nyilvánvaló, hogy öt kapott gól összetöri a védelmet és a kapust, de nem dugjuk homokba a fejünket, előre tekintünk a visszavágóra.
Ma is látszott, hogy jó formában van esélyünk a védelmük ellen. Hátul pedig mi tudunk jobbak is lenni a mostaninál – nyilatkozta Manuel Neuer.
A Bayern München–Paris Saint-Germain elődöntő visszavágóját jövő szerdán játsszák; a továbbjutó ellenfele a budapesti BL-döntőben (május 30., 18.00) az Atlético Madrid és az Arsenal párharcának győztese lesz.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.