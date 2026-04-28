Csodameccs a BL-ben, valamelyik szupercsapat lemarad a budapesti döntőről

Előrehozott döntőként bélyegezték meg a PSG-Bayern elődöntőt a Bajnokok Ligájában, az összecsapás előtt az volt a kérdés, hogy a két támadógépezet közül melyik fog igazán dominálni. Nos, az első félidő az elvárásokat támasztotta alá, az év egyik legjobb 45 percében öt gól született. Először a Bayern München vezetett Harry Kane büntetője után, a címvédő azonban hamar fordított. Hvicsa Kvarachelia szép lövéssel egyenlített, majd a mezőny egyik legalacsonyabb tagja, Joao Neves fejjel talált be. A bajorok legjobbja, Michael Olise egyenlített, majd a ráadás perceiben egy buta kezezés után Ousmane Dembelé talált be tizenegyesből, ezzel vezetett a szünetben a Paris Saint-Germain.

Potyogtak a gólok a PSG-Bayern BL-elődöntőn Fotó: Alexander Hassenstein

Szó sem lehetett róla, hogy a második félidőre visszaállnak a csapatok. Kvarachelia, majd Dembelé újabb találatai után már 5-2-re vezetetett a PSG, ezután feltámadtak a németek: előbb Dayot Upamecano szépített, sőt, Luis Díaz gólját is megadták némi videózás után (5-4). Az utolsó húsz percre elfogytak a gólok, ám így sem panaszkodhatunk, lesz még egy visszavágó is.

Luis Díaz nem kegyelmezett Fotó: Chris Brunskill/Fantasista

PSG-Bayern: így folytatják

Ilyen első meccs elképesztő, mi várhat ránk a müncheni visszavágón. Az biztos, hogy az utolsó pillanatokig nehéz lesz megtippelni, melyik együttes jut a Bajnokok Ligája budapesti döntőjébe. A másik ágon szerdán Atlético Madrid-Arsenal elődöntőt rendeznek.