Feleségét gyászolja az ismert focista: Tamara szülés után halt meg

PUBLIKÁLÁS: 2026. április 21. 06:15
Néhány napja adott életet második gyermeküknek. Elhunyt Markus Mendler labdarúgó 32 éves felesége.
Életét vesztette a Bundesliga-rajongók számára jól ismert német labdarúgó, Markus Mendler felesége. A 32 éves Tamara mindössze néhány nappal azután hunyt el, hogy életet adott második közös gyermeküknek.

Gyász: Markus Mendler felesége
Elhunyt Markus Mendler labdarúgó 32 éves felesége, Tamara Mendler
Elhunyt Markus Mendler felesége, Tamara Mendler

Tamara Mendler tragédiájának hírét azután közölték, hogy férje – aki korábban az FC Nürnberget erősítette a Bundesligában – személyes okokra hivatkozva kihagyta jelenlegi csapata, a német negyedosztályú FC Homburg pénteki mérkőzését.

Mély megrendüléssel és szomorúsággal értesültünk játékosunk, Markus Mendler feleségének haláláról. Tamara Mendler szombat este hunyt el egy rövid, súlyos betegség következtében. Mindössze néhány nappal azután, hogy életet adott egy egészséges gyermeknek

– idézi a The Sun a klub közleményét, amely mindenben támogatja gyászoló labdarúgóját és annak két gyermekét.

A 32 éves Tamara maga is profi focista volt, klubja, a német Saarbrücken pedig a következő sorokkal búcsúzott tőle:

Tamara évekig fontos tagja volt női csapatunknak, személyisége mély nyomot hagyott a klubon belül. A pályán és azon kívül is példakép volt.

 

 

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu