BékemenetTiszás ügynökbotrányUkrán aranykonvojNagy Duett 2026Háború
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
9°C Székesfehérvár

Erhard névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról

„Szoboszlaiék otthon fordíthatnak" - Vincze Ottó bízik a Liverpool továbbjutásában

Liverpool
PUBLIKÁLÁS: 2026. április 09. 19:15
Paris Saint-GermianBajnokok Ligája
Újabb fájó vereséget szenvedett az angol bajnok, amely ezúttal Párizsban kapott ki a labdarúgó Bajnokok Ligája negyeddöntőjének szerdai, első mérkőzésén. A Liverpool kétgólos hátrányba került a PSG otthonában.

A Szoboszlai Dominikkal és Kerkez Milossal felálló Liverpool FC 2-0-ra kikapott a címvédő Paris Saint-Germain otthonában. Ez azt jelenti, hogy a Liverpool tovább botladozik, hiszen Angliában és a nemzetközi porondon is sorra pofonok érik. 

A Liverpool kétgólos vereséget szenvedett Párizsban

Mi történt a Liverpoollal? A nyáron erősített, rekordösszegeket költött a csapat megerősítésére, de úgy fest, ennek ellenére trófea nélkül zárja a szezont. Vincze Ottót, a Ferencváros legendás egykori középpályását kérdeztük: mit gondol, mi zajlik a klubnál?

Arne Slot nehéz örökséget vett át elődjétől, Jürgen Klopptól. A tavalyi bajnokságban még tartott Klopp munkája, ám most Slot láthatóan nehezen bír a feladattal. Szerintem nagyon jó futballistákat igazoltak, de talán a német Wirtzet leszámítva egyikük sem nemzetközi klasszis. Wirtz is keresi önmagát, és emlékezzünk, anno Szoboszlainak sem ment egyik napról a másikra a beilleszkedés. Talán ez a különbség a német és az angol bajnokság között. Nehéz helyzetben van a Liverpool, de hazai pályán megfordíthatja a PSG elleni párharcot

 - fogalmazott Vincze Ottó, aki azzal folytatta, milyen csodálatos lenne, ha a Liverpool Budapesten BL-döntőt tudna játszani, két magyarral a soraiban.

A Liverpool Budapesten döntőzhetne

"A Liverpool budapesti meccséhez előbb vissza kell vágni a PSG-nek. Így aztán a holnap bizonyára mindenkit jobban foglalkoztat, mint a holnapután" - reagált Vincze Ottó a második mondatával arra, hogy bizony Arne Slot sorsa is kérdéses...

A Liverpool-PSG visszavágót jövő kedden játsszák.

 

Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
