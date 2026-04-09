„Szoboszlaiék otthon fordíthatnak" - Vincze Ottó bízik a Liverpool továbbjutásában

A Szoboszlai Dominikkal és Kerkez Milossal felálló Liverpool FC 2-0-ra kikapott a címvédő Paris Saint-Germain otthonában. Ez azt jelenti, hogy a Liverpool tovább botladozik, hiszen Angliában és a nemzetközi porondon is sorra pofonok érik.

A Liverpool kétgólos vereséget szenvedett Párizsban Fotó: Justin Setterfield

Mi történt a Liverpoollal? A nyáron erősített, rekordösszegeket költött a csapat megerősítésére, de úgy fest, ennek ellenére trófea nélkül zárja a szezont. Vincze Ottót, a Ferencváros legendás egykori középpályását kérdeztük: mit gondol, mi zajlik a klubnál?

Arne Slot nehéz örökséget vett át elődjétől, Jürgen Klopptól. A tavalyi bajnokságban még tartott Klopp munkája, ám most Slot láthatóan nehezen bír a feladattal. Szerintem nagyon jó futballistákat igazoltak, de talán a német Wirtzet leszámítva egyikük sem nemzetközi klasszis. Wirtz is keresi önmagát, és emlékezzünk, anno Szoboszlainak sem ment egyik napról a másikra a beilleszkedés. Talán ez a különbség a német és az angol bajnokság között. Nehéz helyzetben van a Liverpool, de hazai pályán megfordíthatja a PSG elleni párharcot

- fogalmazott Vincze Ottó, aki azzal folytatta, milyen csodálatos lenne, ha a Liverpool Budapesten BL-döntőt tudna játszani, két magyarral a soraiban.

A Liverpool Budapesten döntőzhetne

"A Liverpool budapesti meccséhez előbb vissza kell vágni a PSG-nek. Így aztán a holnap bizonyára mindenkit jobban foglalkoztat, mint a holnapután" - reagált Vincze Ottó a második mondatával arra, hogy bizony Arne Slot sorsa is kérdéses...

A Liverpool-PSG visszavágót jövő kedden játsszák.