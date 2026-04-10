Lehangoló hír érkezett Liverpoolból, Szoboszlai Dominikról van szó

Nem mindenki képes megint kezdőként játszani három nappal a PSG elleni Bajnokok Ligája-mérkőzés után – hangsúlyozta Arne Slot vezetőedző, aki leginkább Joe Gomez és Jeremie Frimpong miatt "aggódik". Nélkülük Szoboszlai Dominik tűnik már megint a legkézenfekvőbb választásnak a jobbhátvéd posztra a szombati Liverpool-Fulham Premier League-találkozón (18:30, tv: Spíler 1).
Gomez és Frimpong is végigjátszotta a PSG ellen 2-0-ra elveszített meccset, annak ellenére, hogy Arne Slot tudta, kétséges, hogy a hétvégén újra kezdőként tudja szerepeltetni őket. A This Is Anfield szerint ezért a holland szakember valószínűleg egy középpályásra bízza a jobbhátvéd posztot a Fulham ellen.
Szoboszlai Dominik kézenfekvő választásnak tűnik
– fogalmazott a portál szakírója, aki szerint lehet, hogy nem ez lesz az egyetlen változás a védelemben. Kerkez Milos helyett Andy Robertson új energiát adhat a csapatnak, ő az elmúlt négy meccsen mindössze 26 percet játszott.
Ha Arne Slot mégis szeretné Szoboszlai Dominikot a középpályán tartani, akkor Curtis Jonesra is rábízhatja a jobbhátvéd posztot.
