A szurkolók sem hitték el, Barbie babának öltözött a Bayern játékosa

A német válogatott játékos szinte ellopta a show-t Bayern München-Real Madrid (4-3) Bajnokok Ligája negyeddöntőjének visszavágója elől. A bajorok összesítésben 6-4-es eredménnyel jutott a Bl-elődöntőjébe, ám Lennart Karl sérülése miatt csak kívülről követhette az eseményeket. A fiatal középpályás izomsérülés miatt a szezon hátralévő részét kénytelen kihagyni, mégis ismét reflektorfénybe került: tetőtől talpig rózsaszín összeállításban szurkolt csapatának, ami azonnal beszédtémává vált a sajtóban.
A német válogatott játékos már a lelátóra érkezésekor is komoly feltűnést keltett, szinte mindenki közös fotót szeretett volna vele. Emiatt azonban lemaradt az egyik kulcspillanatról: Kylian Mbappé 42. percben szerzett gólját éppen a szurkolókkal készített képek miatt nem látta. Sajtóhírek szerint Lennart Karl az 52. percben tért vissza a helyére, ezt követően pedig már a lelátóról szurkolta ki csapata győzelmét. A mérkőzés után aztán elárasztották a közösségi oldalakat a róla készült mémek: volt, aki Barbie babához hasonlította, mások szerint inkább egy hatalmas rózsaszín gumimacira emlékeztetett.
Ezeken az összecsapásokon dől majd el, hogy melyik két csapat küzdhet meg a végső győzelemért május 30-án, a budapesti Puskás Arénában.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.