A szurkolók sem hitték el, Barbie babának öltözött a Bayern játékosa

A német válogatott játékos szinte ellopta a show-t Bayern München-Real Madrid (4-3) Bajnokok Ligája negyeddöntőjének visszavágója elől. A bajorok összesítésben 6-4-es eredménnyel jutott a Bl-elődöntőjébe, ám Lennart Karl sérülése miatt csak kívülről követhette az eseményeket. A fiatal középpályás izomsérülés miatt a szezon hátralévő részét kénytelen kihagyni, mégis ismét reflektorfénybe került: tetőtől talpig rózsaszín összeállításban szurkolt csapatának, ami azonnal beszédtémává vált a sajtóban.

Lennart Karl tetőtől-talpig rózsaszínben jelent meg a Bayern München-Real Madrid mérkőzésen Fotó: Alex Grimm

Lennart Karl nem mindennapi szettet villantott

A német válogatott játékos már a lelátóra érkezésekor is komoly feltűnést keltett, szinte mindenki közös fotót szeretett volna vele. Emiatt azonban lemaradt az egyik kulcspillanatról: Kylian Mbappé 42. percben szerzett gólját éppen a szurkolókkal készített képek miatt nem látta. Sajtóhírek szerint Lennart Karl az 52. percben tért vissza a helyére, ezt követően pedig már a lelátóról szurkolta ki csapata győzelmét. A mérkőzés után aztán elárasztották a közösségi oldalakat a róla készült mémek: volt, aki Barbie babához hasonlította, mások szerint inkább egy hatalmas rózsaszín gumimacira emlékeztetett.

📸Skadade Lennart Karl igår när Bayern München slog Real Madrid i Champions League.



📍Tysklands nya klädsponsor (från och med 2027), Nike, lär vara extra nöjd över att ha Karl i den tyska truppen. pic.twitter.com/IcPeHcOMGh — Keven Bader (@Keven_Bader) April 16, 2026

A Bajnokok Ligája elődöntőjének párosításai:

PSG-Bayern München

Atlético Madrid-Arsenal

Ezeken az összecsapásokon dől majd el, hogy melyik két csapat küzdhet meg a végső győzelemért május 30-án, a budapesti Puskás Arénában.