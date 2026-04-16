A szurkolók sem hitték el, Barbie babának öltözött a Bayern játékosa

PUBLIKÁLÁS: 2026. április 16. 13:25
Nem mindennapi öltözéket villantott a német középpályás. Lennart Karl tetőtől-talpig rózsaszínben jelent meg a Bayern München-Real Madrid mérkőzésen.

A német válogatott játékos szinte ellopta a show-t Bayern München-Real Madrid (4-3) Bajnokok Ligája negyeddöntőjének visszavágója elől. A bajorok összesítésben 6-4-es eredménnyel jutott a Bl-elődöntőjébe, ám Lennart Karl sérülése miatt csak kívülről követhette az eseményeket. A fiatal középpályás izomsérülés miatt a szezon hátralévő részét kénytelen kihagyni, mégis ismét reflektorfénybe került: tetőtől talpig rózsaszín összeállításban szurkolt csapatának, ami azonnal beszédtémává vált a sajtóban.

Fotó: Alex Grimm

Lennart Karl nem mindennapi szettet villantott

A német válogatott játékos már a lelátóra érkezésekor is komoly feltűnést keltett, szinte mindenki közös fotót szeretett volna vele. Emiatt azonban lemaradt az egyik kulcspillanatról: Kylian Mbappé 42. percben szerzett gólját éppen a szurkolókkal készített képek miatt nem látta. Sajtóhírek szerint Lennart Karl az 52. percben tért vissza a helyére, ezt követően pedig már a lelátóról szurkolta ki csapata győzelmét. A mérkőzés után aztán elárasztották a közösségi oldalakat a róla készült mémek: volt, aki Barbie babához hasonlította, mások szerint inkább egy hatalmas rózsaszín gumimacira emlékeztetett.

A Bajnokok Ligája elődöntőjének párosításai:

  • PSG-Bayern München
  • Atlético Madrid-Arsenal

Ezeken az összecsapásokon dől majd el, hogy melyik két csapat küzdhet meg a végső győzelemért május 30-án, a budapesti Puskás Arénában.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
