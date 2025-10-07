Ázsia ExpresszKaszás NikolettMegasztárOtthon Start Program
Érik a fájdalmas szakítás, Szoboszlai búcsúzkodhat Liverpoolban

Kosztasz Cimikasz
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 07. 08:30
Légiósunk négyfős társaságából Alexander-Arnold és Cimikasz már távozott, most pedig felkészül Szalah? Szoboszlai Dominik újabb barátja helyére keres mást a Pool.
Úgy belejött a költekezésbe a Liverpool, hogy az idei közel 500 millió eurós (194 milliárd forint) világrekord-kiadás után a klubvezetők máris készülnek a következő nagybevásárlásra. Ha létrejön a nagyszabású biznisz, akkor jövőre Szoboszlai Dominik újabb közeli jó barátja távozhat az angol bajnokcsapatból.

Szoboszlai Dominik legszűkebb baráti köréből Szalah is Alexander-Arnold és Cimikasz (balról jobbra) sorsára juthat
Szoboszlai Dominik legszűkebb baráti köréből Szalah is Alexander-Arnold és Cimikasz (balról jobbra) sorsára juthat
Fotó: Getty Images

Szoboszlai barátai közül előbb idén nyáron a jobbhátvéd Trent Alexander-Arnold távozott a Real Madridhoz, majd a balhátvéd Kosztasz Cimikasz állt tovább az AS Romához, miután a Pool szerződtette a posztjára Kerkez Milost. Most pedig itt a kiszemelt a jobbszélső Mohamed Szalah hosszú távú pótlására is, aki a tavalyi bomba szezonja (52 tétmeccsen 34 gól és 23 gólpassz) és a kétéves szerződéshosszabbítása után, idén bántóan visszaesett. 

Szoboszlai Dominik újabb barátját pótolná a Pool

A 33 éves, négyszeres Premier League-gólkirály egyiptomi támadó továbbra is azzal kacérkodik, hogy Szaúd-Arábiában fejezi be a karrierjét. A helyére spanyol sajtóhír szerint a Bayern München 23 éves sztárja, Michael Olise a legfőbb esélyes, akiért 150 millió eurót (59 milliárd forint) sem sajnálnának a liverpooliak.

A szezonbeli 10 tétmérkőzésén remekelő (5 gól, 6 gólpassz) Olise 10-szeres francia válogatott, de Londonban született és nőtt föl, és egészen a tavalyi müncheni szerződéséig angol csapatokban játszott. Az Arsenalnál, a Chelsea-nél és Manchester Citynél nevelkedett, majd a Readingnél vált belőle profi fuballista, tavaly pedig már a Crystal Palace-nál töltöt három éve után fizetett érte 53 millió eurót (20,6 milliárd forint) a Bayern. Nigériai apja és algériai származású francia anyja révén az angol mellett másik három válogatottból is választhatott, de a korosztályos csapatoktól kezdve mindvégig a franciákat erősítette, tavaly olimpiai második lett a Kékekkel.

