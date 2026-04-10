Kerkez Milos ezzel nem számolt, új kihívás elé néz Liverpoolban

PUBLIKÁLÁS: 2026. április 10. 19:00
Andy Robertson távozásával új posztrivális érkezhet a magyar balhátvéd mellé Liverpoolban. Kerkez Milosnak jövőre is meg kell küzdenie a helyéért.

Már régóta pletykálták, de csütörtök este vált hivatalossá, hogy a Liverpool klublegendája, Andy Robertson kilenc év után távozik az együttestől. A skót válogatott csapatkapitánya Kerkez Milos tavaly nyári érkezésével szorult a kispadra, és a szezon előrehaladtával egyre kevesebb lehetőséget kapott Arne Slottól. Ugyanakkor így Kerkezen kívül nem marad épkézláb balhátvédje a Vörösöknek, ezért szinte borítékolható, hogy idén nyáron is aktívak lesznek a piacon. A kérdés már csak az, ki lesz a magyar futballista helyettese, netán új riválisa?

Fotó: DeFodi Images

Kerkez megkaphatja a nyakára Szoboszlai haverját

Kosztas Cimikasz

A legkézenfekvőbb megoldás a görög válogatott játékos lenne, aki jelenleg kölcsönben szerepel az AS Románál. A 29 éves védő viszont az olaszoknál sem tudta kiharcolni a kezdőcsapatba kerülést, és egyértelműen gyengébb játékos Robertsonnál. Így Kerkez játékidejét aligha veszélyeztetné, legfeljebb a magyar pihentetése esetén léphetne pályára. Szoboszlai Dominik ugyanakkor bizonyára örömmel fogadná ezt a fejleményt, hiszen köztudottan jó kapcsolatot ápol a göröggel.

Eduardo Camavinga

A több poszton bevethető francia játékost már korábban is kapcsolatba hozták a Vörösökkel. A pletykák szerint, amikor a Real Madrid érdeklődött Szoboszlai, illetve később Mac Allister iránt, a madridiak Camavingát is szívesen bevonták volna az üzletbe. A 23 éves futballista alapvetően védekező középpályásként érzi magát a legotthonosabban, ugyanakkor balhátvédként is számos alkalommal bizonyított már klub- és válogatott szinten is.

Neco Williams

A Nottingham Forest játékosa az előző idényben kulcsszerepet játszott abban, hogy csapata kiharcolta az Európa-liga-szereplést. A 24 éves futballista ráadásul a védelem mindkét oldalán bevethető, ami különösen értékes tulajdonság, tekintve, hogy a Liverpool az elmúlt időszakban gyakran küzdött sérülésekkel ezeken a posztokon.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
