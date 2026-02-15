A Real Madrid Szoboszlaival tárgyal, hatalmas fizetést ajánlott

Immár aligha számít titoknak, hogy a Real Madrid minden követ megmozgat Szoboszlai Dominik megszerzéséért. Az első pletykák még 2025 őszén kaptak szárnyra, amikor kiderült, hogy a spanyol sztárklub figyeli a magyar középpályást, aki parádés formában kezdte a szezont Liverpoolban. Teljesítménye nemcsak Angliában, hanem egész Európában visszhangot keltett, a világ legjobb középpályásai között kezdték emlegetni, így nem csoda, hogy a madridiak is a soraikban szeretnék tudni.

Szoboszlai Dominik a Liverpool húzóemberévé nőtte ki magát Fotó: Liverpool FC

Néhány napja még arról lehetett olvasni, hogy a Top Skills Sports UK X-oldal szerint a Real Madrid felvette a kapcsolatot a játékos ügynökével. A portál legfrissebb információi alapján azonban immár klubok között is megindultak az egyeztetések – a királyi gárda elkezdett puhatolózni. Állítólag a Real Madrid hatalmas fizetési csomaggal igyekszik meggyőzni a magyar klasszist. Ez különösen pikáns helyzetet teremt, hiszen Liverpoolban párhuzamosan zajlanak a tárgyalások Szoboszlai szerződéshosszabbításáról. Több angol forrás is úgy tudja, hogy a Liverpool megemelné Szoboszlai jelenlegi, heti 120 ezer fontos bérét: egyes értesülések szerint akár a heti 300 ezer fontos fizetés is szóba került.

🚨💣 EXCL: Real Madrid have officially contacted Liverpool TODAY to inquire about Dominik Szoboszlai! 😳⏳



Real Madrid are ready to table a massive salary package to convince the Hungarian star.



Liverpool still haven’t met Szoboszlai’s contract demands & are dragging their… pic.twitter.com/GUd0YvJiH4 — Topskills Sports UK (@topskillsportuk) February 14, 2026

Eközben a madridiak lehetséges terve is kiszivárgott: a Real Madrid állítólag Eduardo Camavingát és további 30 millió fontot ajánlana fel a Liverpoolnak. Ez a csomag elsőre nem tűnik elegendőnek egy olyan futballistáért, aki jelenleg a Premier League egyik legjobb formában lévő középpályása. Ha azonban elakadtak a szerződéshosszabbítási tárgyalások, a Liverpool vezetősége nehéz döntés elé kerülhet. Ha kivárnak, és a Szoboszlai szerződése bő két év múlva lejár, fennáll a veszélye annak, hogy ingyen távozik.

Teljesülhet Szoboszlai álma

A történethez hozzátartozik, hogy Szoboszlai gyermekkori vágya a Real Madrid volt. Erről korábban a magyar válogatott szövetségi kapitánya, Marco Rossi is beszélt:

Attól a pillanattól kezdve, hogy Dominik elkezdett focizni, egyetlen álma volt: a Real Madridban játszani.

- mondta korábban Marco Rossi.