Kerkez Milos fotóján azonnal kiszúrtak valamit a szurkolók

Csütörtökön nyilvános edzéssel folytatódott a Liverpool felkészülése a szombati, Crystal Palace elleni bajnoki meccsre. A Vörösök szokás szerint először a kávézóban találkoztak egymással, majd jöhetett és a konditerem és a pályán a labdás gyakorlás. A gárda balhátvédjét, Kerkez Milost először láthattuk úgy, ahogy eddig sosem.

Kerkez Milos a bajnoki hajrára készül / Fotó: Liverpool FC

Kerkez Milos az utóbbi hónapokban rendesen megnövesztette a haját. A csütörtöki foglalkozáson pedig már egy olyan hajpántot viselt, melyet korábban magyar csapattársánál, Szoboszlai Dominiknál láthattunk. A drukkerek persze egyből kiszúrták Kerkezen a fehér kiegészítőt, a nagy kérdés, hogy szombaton, Liverpool-Crystal Palace bajnokin is már ebben lép-e pályára.

Kerkez hajpántban / Fotó: Liverpool FC via Getty Images

Kerkez Milos és a Liverpool a Bajnokok Ligájáért teper

A Liverpool jelenleg az ötödik helyen áll a Premier League-ben, ez jelenleg azt jelenti, hogy a csapat minden bizonnyal bejut a BL főtáblájára. A szezonból már csak öt meccs van hátra, a cél nem is lehet más, mint legrosszabb esetben az ötödik hely megtartása.