Óriási csapás, 1 év kihagyást jósolnak a Liverpool sztárjának

A Liverpool 2-0-ra kikapott a címvédő PSG ellen a Bajnokok Ligája nyolcaddöntő második mérkőzésén, így összesítésben 4-0-val búcsúzott a sorozattól. Hugo Ekitiké kezdőként lépett pályára, azonban a 27. percben horrorsérülést szenvedett, ezt követően percekig ápolták, végül hordágyon vitték le a pályáról. A mérkőzés után Arne Slot is megszólalt az esetről, kiemelve, hogy már a kispadról nézve is komolynak tűnt a baj. A Real Madrid rehabilitációs specialistája szerint egyértelműen Achilles-ín szakadásról van szó, amiből akár 1 év is lehet a felépülés.

Hugo Ekitiké horrorsérülést szenvedett a Liverpool-PSG Bajnokok Ligája mérkőzés visszavágóján / Fotó: Xavier Laine

Hugo Ekitikére egy év kihagyás is várhat

A francia válogatott támadó szerdán esik át a szükséges vizsgálatokon, akkor derül ki a pontos diagnózis. A rehabilitációs szakember szerint a felvételek alapján nem szabálytalanság okozta a sérülést: Hugo Ekitiké lába egyszerűen „letapadt” egy irányváltásnál, ami gyakran Achilles-ín-szakadásra utal. Az ilyen sérülésből a felépülés általában 9-12 hónap, de akár hosszabb is lehet. A felépülés után nem könnyű visszanyerni a korábbi sebességet és robbanékonyságot, ráadásul a rehabilitáció elején a visszaesés veszélye is nagy. A L’Équipe-nek nyilatkozó szakorvos is alátámaszotta a diagnózist, szerint 90 százalék az esélye annak, hogy valóban Achilles-ín-szakadás történt.

Ez pedig azt is jelenti, hogy Hugo Ekitiké szinte biztosan lemarad a nyári labdarúgó-világbajnokságról, ami komoly érvágás lehet a francia válogatott számára is.