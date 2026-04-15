Óriási csapás, 1 év kihagyást jósolnak a Liverpool sztárjának

A Liverpool 2-0-ra kikapott a címvédő PSG ellen a Bajnokok Ligája nyolcaddöntő második mérkőzésén, így összesítésben 4-0-val búcsúzott a sorozattól. Hugo Ekitiké kezdőként lépett pályára, azonban a 27. percben horrorsérülést szenvedett, ezt követően percekig ápolták, végül hordágyon vitték le a pályáról. A mérkőzés után Arne Slot is megszólalt az esetről, kiemelve, hogy már a kispadról nézve is komolynak tűnt a baj. A Real Madrid rehabilitációs specialistája szerint egyértelműen Achilles-ín szakadásról van szó, amiből akár 1 év is lehet a felépülés.
A francia válogatott támadó szerdán esik át a szükséges vizsgálatokon, akkor derül ki a pontos diagnózis. A rehabilitációs szakember szerint a felvételek alapján nem szabálytalanság okozta a sérülést: Hugo Ekitiké lába egyszerűen „letapadt” egy irányváltásnál, ami gyakran Achilles-ín-szakadásra utal. Az ilyen sérülésből a felépülés általában 9-12 hónap, de akár hosszabb is lehet. A felépülés után nem könnyű visszanyerni a korábbi sebességet és robbanékonyságot, ráadásul a rehabilitáció elején a visszaesés veszélye is nagy. A L’Équipe-nek nyilatkozó szakorvos is alátámaszotta a diagnózist, szerint 90 százalék az esélye annak, hogy valóban Achilles-ín-szakadás történt.
Ez pedig azt is jelenti, hogy Hugo Ekitiké szinte biztosan lemarad a nyári labdarúgó-világbajnokságról, ami komoly érvágás lehet a francia válogatott számára is.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.