Nagy Duett 2026Exatlon
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
16°C Székesfehérvár

Tas, Anasztázia névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Óriási csapás, 1 év kihagyást jósolnak a Liverpool sztárjának

PUBLIKÁLÁS: 2026. április 15. 11:10
A francia válogatott támadója horrorsérülés szenvedett a Liverpool-PSG Bajnokok Ligája mérkőzésen. Hugo Ekitiké akár 1 évre is kidőlhet.

A Liverpool 2-0-ra kikapott a címvédő PSG ellen a Bajnokok Ligája nyolcaddöntő második mérkőzésén, így összesítésben 4-0-val búcsúzott a sorozattól. Hugo Ekitiké kezdőként lépett pályára, azonban a 27. percben horrorsérülést szenvedett, ezt követően percekig ápolták, végül hordágyon vitték le a pályáról. A mérkőzés után Arne Slot is megszólalt az esetről, kiemelve, hogy már a kispadról nézve is komolynak tűnt a baj. A Real Madrid rehabilitációs specialistája szerint egyértelműen Achilles-ín szakadásról van szó, amiből akár 1 év is lehet a felépülés. 

Fotó: Xavier Laine

Hugo Ekitikére egy év kihagyás is várhat

A francia válogatott támadó szerdán esik át a szükséges vizsgálatokon, akkor derül ki a pontos diagnózis. A rehabilitációs szakember szerint a felvételek alapján nem szabálytalanság okozta a sérülést: Hugo Ekitiké lába egyszerűen „letapadt” egy irányváltásnál, ami gyakran Achilles-ín-szakadásra utal. Az ilyen sérülésből a felépülés általában 9-12 hónap, de akár hosszabb is lehet. A felépülés után nem könnyű visszanyerni a korábbi sebességet és robbanékonyságot, ráadásul a rehabilitáció elején a visszaesés veszélye is nagy. A L’Équipe-nek nyilatkozó szakorvos is alátámaszotta a diagnózist, szerint 90 százalék az esélye annak, hogy valóban Achilles-ín-szakadás történt.

Ez pedig azt is jelenti, hogy Hugo Ekitiké szinte biztosan lemarad a nyári labdarúgó-világbajnokságról, ami komoly érvágás lehet a francia válogatott számára is.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
