Görög Zita férje botrányt okozott, azonnal megbüntették

Botrányos jelenetekkel zárult a BVSC-Szeged NB II-es bajnoki mérkőzés. A lefújás után a két edző, Dragan Vukmir és Laczkó Zsolt szóváltásba keveredett egymással. Mindkettejüket kiállította a bíró, érdekesség, hogy Vukmir és Görög Zita férje 21 évvel ezelőtt még csapattársak voltak a Ferencvárosban.

Laczkó Zsolt, Görög Zita férje idén vette át a Szeged irányítását Fotó: Mediaworks

Görög Zita férje hallgat az esetről

A Szegedet február óta irányító Laczkó Zsolt a meccs után csak a találkozóról beszélt, a botrányról nem.

Az első félidőben egy pontrúgás után kaptunk gólt, pedig készültünk erre, hiszen ez a BVSC egyik erősség, ez meg is zavarta a csapatot. A szünet után kiegyenlítettünk, majd egy kiegyenlített meccs zajlott a pályán. Nem volt könnyű megbontani az ellenfelet, de a második félidőre megtaláltuk a területeket

- idézi a Délmagyar a szakembert, aki korábban Marco Rossi segítője is volt a válogatottnál.

A Szeged.hu tudósítása így számolt be a történtekről:

„A lefújás után Laczkó Zsolt, a püspöki csapat vezetőedzője előbb kezet fogott a tartalék játékvezetővel, majd a kispad felőli asszisztenssel, majd ment tovább Dragan Vukmirhoz. Nem kézfogás lett a vége, hanem emberkedés. Kölcsönös, egymás orrától milliméterre elmondott beszólások után már úgy tűnt, vége van a csapatokhoz és a teljesítményükhöz méltó (vagy inkább méltatlan – a szerk.) edzői magatartásnak, de akkor Vukmir még utánaszólt Laczkónak, aki visszafordult, újrakezdődött a »mivan-mivan-mivan?!«, ami hamar véget ért: a szegedi vezetőedző testtel ellökte a hazai trénert, akinek nagyon homorítania sem kellett ahhoz, hogy hátraessen. Sipos bíró azonnal futni kezdett a kezdőkörből rendet rakni, de még a füvön elővette a piros lapot, és kiállította Laczkó Zsoltot. Dragan Vukmirnak előbb sárga lapot mutatott föl, majd pár perc múlva, miután nem tudott lehiggadni, a játékoskijárónál kezdett lökdösődni. Érdekes volt látni azt is, hogy a biztonságiak a hazai csapat edzőjét lökdösik ki a kijáróból. Ezután Sipos Tamás Vukmirt is kiállította.”