Kétdiplomás lesz a válogatott legokosabb focistája, az írek elleni meccs után államvizsgázik

Az Örményország és az Írország elleni vb-selejtezők mellett államvizsgára is készül a magyar labdarúgó-válogatott újonca, Bárány Donát. A DVSC labdarúgója a Debreceni Egyetem Gazdaságtudományi Karának sportközgazdász mesterszakos hallgatója.

Bárány Donát államvizsga előtt áll

Azok után, hogy először kapott meghívót a nemzet csapatba Marco Rossi szövetségi kapitánytól a közelgő Örményország és Írország elleni mérkőzésekre, újabb mérföldkőhöz érkezik Bárány Donát élete. A 25 éves támadó decemberben államvizsgázik.

Jelenleg sportközgazdász mesterképzésen veszek részt és államvizsgára készülök, és ezúton is szeretném megköszönni az egyetemnek, hogy az alapszakon és a mesterszakon végig mellettem volt és a focikarrierem mellett segítettek az egyetemi tanulmányaiban is

– fogalmazott az egyetem Facebook-oldalára feltöltött videóban Bárány Donát, akinek a példája is bizonyítja, hogy a sport és a tanulás tökéletesen megfér egymás mellett.

A mesterszak nemcsak tudást, hanem valódi jövőt is ad, akár a pályán, akár azon kívül!

– olvasható az egyetem bejegyzésében.