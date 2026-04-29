WC-papír és tizenegyespárbaj, semmi sem dőlt el a BL-ben

A keddi csodafutball (PSG-Bayern 5-4) után a többség óvatosabb játékot várt a Bajnokok Ligája másik elődöntőjétől. Ennek megfelelően alakult Madridban az Atlético-Arsenal összecsapás első félideje. Sokáig a legnagyobb eseményt a kezdés hozta, amikor is a spanyol drukkerek WC-papírokat dobáltak a gyepre.
Helyzet alig-alig volt, a vendégek pedig egyetlen kaput eltaláló lövésükből megszerezték a vezetést. A félidő lefújása előtt a magyar származású svéd csatár, Gyökeres Viktor bombázott a kapuba.
Fordulás után a VAR adott meg egy teljesen jogos büntetőt a hazaiaknak, az argentin világbajnok Julian Álvarez könyörtelen volt (1-1). A folytatásban jöhetett volna a harmadik tizenegyes is, az Atlético részéről ezúttal is a szlovák Dávid Hancko szabálytalankodott, a videóbíró azonban megmentette az Atléticót.
A spanyolországi 1-1-es döntetlen azt jelenti, hogy a továbbjutás kérdése május 5-én, kedden dől el Londonban, az Arsenal otthonában. A győztes utazhat Budapestre a BL-döntőre.
