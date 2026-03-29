Minden szem rászegeződött, Tóth Alex barátnője volt az este fénypontja

PUBLIKÁLÁS: 2026. március 29. 16:45
A Bournemouth középpályásának meseszép párja is feltűnt a magyar-szlovén meccsen. Tóth Alex barátnője, Mira ismét kitűnt a tömegből.

A magyar válogatott a nehézkes kezdés ellenére 1-0-ra legyőzte Szlovéniát az idei év első mérkőzésén. Tóth Alex a kezdőcsapatban kapott helyet, ám Marco Rossi a 63. percben lecserélte. A Bournemouth középpályásának gyönyörű párja is feltűnt a Puskás Aréna lelátóján: Mira szó szerint kitűnt a tömegből szépségével.

Tóth Alex kezdőként kapott lehetőséget, a 63. percben azonban lecserélték magyar-szlovén meccsen Fotó: Bors/ Tumbász Hédi 

A 20 éves magyar játékos kedvese az Instagram-sztorijában osztott meg egy fotót arról, hogy a VIP-páholyban foglal helyet, és onnan szurkol párjának. Tóth Alex ismét magabiztos teljesítményt nyújtott, több fontos szerelést is bemutatott a mérkőzésen. A győzelemnek kedvese, Mira is rendkívül örülhetett: a találkozó után közös képet is megosztottak közösségi oldalaikon. A magyar szépség a fotón megjelölte párját, és egy piros szívvel is kifejezte az érzéseit.

Tóth Alex és Mira közös fotót posztoltak a magyar-szlovén mérkőzés után Fotó: Instagram

A nemzeti válogatott legközelebb kedden (19:00, Tv: M4 Sport) lép pályára, amikor is Görögországot fogadja a Puskás Arénában. Tóth Alex szerelme azon a találkozón is biztosan kint lesz, hogy a lelátóról szurkoljon párjának. 

 

