"Üzenem apádnak, húzzon el, mielőtt valami rossz történik vele" - brutálisan beleszálltak a vezetőedző gyerekeibe

Arne Slot eddig sem számított közönségkedvencnek Liverpoolban, ám a csapat Bajnokok Ligájából való kiesése után a szurkolói reakciók látványosan túllőttek a célon. Kedden lényegében eldőlt, hogy a Vörösök trófea nélkül fejezik be az idényt, annak ellenére, hogy a klub az előző nyáron csaknem félmilliárd eurót költött a keret megerősítésére. A csalódást keltő szereplés miatt a drukkerek jelentős része a holland vezetőedzőt teszi felelőssé – ez azonban mostanra egyeseknél elfogadhatatlan mértékig fajult.

Arne Slot családját undorító támadás érte Fotó: Peter Byrne - PA Images

Arne Slot fiát vették célba

A 47 éves szakember fiatalabbik gyermekének közösségi oldalát néhány elvetemült szurkoló is megtalálta, és a fotója alatt ízléstelen, sok esetben már fenyegető kommentek jelentek meg.

"Nehéz életed lehet. Én nem bírnám elviselni, ha Slot lenne az apám. Borzalmas ember" – írta az egyik kommentelő.

"Üzenem apádnak, hogy húzzon el a klubtól, mielőtt valami rossz történik vele" – fogalmazott a másik.

"Figyelmeztetlek, ha apád nem mond le a szezon végén, akkor megkeresem és levadászom" – fenyegetőzött a harmadik.

Nem csupán Slot fia van kitéve hasonló támadásoknak: a napokban a lánya is számos bántó üzenetet kapott.

A PSG elleni vereséget követően egy járókelő által készített, apa-lánya ebéd közbeni fotójuk is kiverte a biztosítékot egyes szurkolókból. Többen azt kifogásolták, hogy a vezetőedzőnek van ideje magánéleti programokra, miközben a csapat mély gödörben van.

"Valaki emlékeztesse, hogy vasárnap városi derbi lesz. Nem ilyenkor kellene szabadnapot kivennie" – reagált az egyik szurkoló.

I saw slot having lunch with his daughter in London earlier too pic.twitter.com/oUtIQgRV7h — TR (@Trequartiste_) April 16, 2026

A fokozódó nyomás ellenére egyre valószínűbb, hogy Arne Slot a következő idényben is a Liverpool kispadján marad. Angol források szerint a klubvezetés újabb bizalmat szavaz neki, amit az is alátámaszt, hogy a szakember az utóbbi időben már a nyári tervekről beszélt.