Nagy a baj Liverpoolban, már Szoboszlaira sem lehet számítani

Bitang nehéz helyzetbe került Arne Slot, a Liverpool labdarúgócsapatának holland vezetőedzője. A középmezőnybe visszazuhant címvédő nyert ugyan 2-1-re a Tottenham Hotspur vendégeként, de a kőkemény, olykor durva londoni rangadón újabb sérültekkel és egy eltiltottal bővült azok listája, akikre nem számíthat legközelebb, jövő szombaton a Wolverhampton Wanderers elleni Premier League-meccsen. Ráadásul az az eltiltott éppen az idei szezon legjobb Pool-játékosa, a Slot-csapatból szinte kihagyhatatlan Szoboszlai Dominik.
Az ámokfutást tartott Richarlisont "felkérdező" Szoboszlai sárga lapja egyértelmű helyzetet teremtett a Wolves karácsony utáni, anfieldi vendégjátéka előtt, az Afrika-kupára készülő egyiptomi Mohamed Szalah távolléte pedig rég tudott volt.
Annál rosszabb hír, hogy az egész szezonra kidőlt Giovanni Leoni mellett többen még nem jöttek rendbe, mások újonnan sérültek le a Tottenham-Liverpool mérkőzésen.
Conor Bradley (a Tottenham elleni meccs szünetében kellett lecserélni);
Alexander Isak (szintén a Tottenham ellen, a gólja utá kellett lecserélni, súlyosnak tűnt a sérülése);
Endo Vataru (december 6-án, a Leeds ellen szenvedett bokasérülést);
Cody Gakpo (szintén december 6-án, a Leeds ellen szenvedett izomsérülést);
Joe Gomez (december 13-án, a Brigton ellen szenvedett izomsérülést);
Giovanni Leoni (szeptember 26-án, a Southampton ellen szenvedett keresztszalag-szaladást)
Mohamed Szalah (Egyiptom válogatottjával készül a vasárnap kezdődő és január 18-ig tartó Afrika-kupára)
Szoboszlai Dominik (a Tottenham ellen gyűjtötte be a szezonbeli ötödik sárga lapját)
Egyelőre nem tudni, mikor térhet vissza Endo Vataru, Cody Gakpo, Joe Gomez és a másik jobbhátvéd, a Spurs ellen kidőlt Conor Bradley. A vezető gólja után minden bizonnyal súlyos térdsérülést szenvedett Alexander Isak állapotáról a meccs után még nem tudott biztosat mondani Slot, aki így a Wolves ellen nyolc futballistájáról kénytelen lemondani.
"A játékosok és a csapat is egyre jobb formában van. Ma sem volt ugyan tökéletes a játékunk, főleg az utolsó tíz percben, emberelőnyben, de addig gólokat szereztünk, és látszik a fejlődés. Ezért is frusztrálóak a sérülések. Alex (Alexander Isak – a szerző) például végre gólt lőtt, ezt szeretnénk látni tőle minél többször, erre... De ne legyünk túl negatívak, még nem tudjuk, mennyire súlyos a helyzet, reméljük, hamarosan visszatér közénk, bár ezt most még nehéz megmondani. (...)
Nem mi vagyunk az egyetlen csapat, amelyik sérülésekkel küszködik ebben az időszakban Angliában, hiszen annyi meccset játszunk.
Teljesen normális, hogy a csapatoknak ilyenkor vannak sérültjeik"
– nyilatkozta Arne Slot, miután a csapata egymást követő két bajnoki győzelmével (hasonlóra legutóbb három hónapja volt példa) feljött a Premier League ötödik helyére.
