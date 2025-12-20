Nagy a baj Liverpoolban, már Szoboszlaira sem lehet számítani

Bitang nehéz helyzetbe került Arne Slot, a Liverpool labdarúgócsapatának holland vezetőedzője. A középmezőnybe visszazuhant címvédő nyert ugyan 2-1-re a Tottenham Hotspur vendégeként, de a kőkemény, olykor durva londoni rangadón újabb sérültekkel és egy eltiltottal bővült azok listája, akikre nem számíthat legközelebb, jövő szombaton a Wolverhampton Wanderers elleni Premier League-meccsen. Ráadásul az az eltiltott éppen az idei szezon legjobb Pool-játékosa, a Slot-csapatból szinte kihagyhatatlan Szoboszlai Dominik.

Szoboszlai Dominik az ámokfutást rendezett Richarlison (háttal) felkérdezése miatt kapta meg az idei ötödik sárga lapját

Fotó: AFP

Az ámokfutást tartott Richarlisont "felkérdező" Szoboszlai sárga lapja egyértelmű helyzetet teremtett a Wolves karácsony utáni, anfieldi vendégjátéka előtt, az Afrika-kupára készülő egyiptomi Mohamed Szalah távolléte pedig rég tudott volt.

Szoboszlai Dominik sem játszhat: hosszú a hiányzók listája

Annál rosszabb hír, hogy az egész szezonra kidőlt Giovanni Leoni mellett többen még nem jöttek rendbe, mások újonnan sérültek le a Tottenham-Liverpool mérkőzésen.

Sérültek: Conor Bradley (a Tottenham elleni meccs szünetében kellett lecserélni); Alexander Isak (szintén a Tottenham ellen, a gólja utá kellett lecserélni, súlyosnak tűnt a sérülése); Endo Vataru (december 6-án, a Leeds ellen szenvedett bokasérülést); Cody Gakpo (szintén december 6-án, a Leeds ellen szenvedett izomsérülést); Joe Gomez (december 13-án, a Brigton ellen szenvedett izomsérülést); Giovanni Leoni (szeptember 26-án, a Southampton ellen szenvedett keresztszalag-szaladást) Távollét miatt hiányzik: Mohamed Szalah (Egyiptom válogatottjával készül a vasárnap kezdődő és január 18-ig tartó Afrika-kupára) Eltiltás miatt nem játszhat: Szoboszlai Dominik (a Tottenham ellen gyűjtötte be a szezonbeli ötödik sárga lapját) (Forrás: liverpoolfc.com)

Egyelőre nem tudni, mikor térhet vissza Endo Vataru, Cody Gakpo, Joe Gomez és a másik jobbhátvéd, a Spurs ellen kidőlt Conor Bradley. A vezető gólja után minden bizonnyal súlyos térdsérülést szenvedett Alexander Isak állapotáról a meccs után még nem tudott biztosat mondani Slot, aki így a Wolves ellen nyolc futballistájáról kénytelen lemondani.