Felfoghatatlan haláleset rázta meg a sportvilágot: felesége talált rá az AC Milan egykori játékosának a holttestére

Antonio Campio, az AC Milan egykori ifjúsági sztárja és nagy tiszteletnek örvendő ügyvéd, hétfőn (április 27-én) hunyt el. A 44 éves férfit felesége, Elisa Zorzetto találta meg élettelenül olaszországi, trevisói otthonukban. Annak ellenére, hogy a mentők gyorsan megérkeztek a családi házhoz, a mentősök már nem tudták újraéleszteni az egykori labdarugót.

44 évesen szívmegállás végzett az AC Milan egykori védőjével Fotó: Unsplash (Illusztráció)

A helyi hatóságok szerint az egykori védőt álmában hirtelen rosszul lét érte, ami szívmegállást okozott. Korábban nem voltak ismert egészségügyi problémái, ezért halála sokkolta családját, barátait és a helyi közösséget.

Antonio Campio a Trevisói Ügyvédi Kamara kiemelkedő alakja volt, és apja, a neves büntetőjogász Roberto Campion mellett dolgozott a család történelmi ügyvédi irodájában. Jogi karrierje megkezdése előtt tehetséges sportoló volt, aki az 1990-es években az AC Milan utánpótláscsapatában lépett előre a ranglétrán. Bár egykor a Serie A-klub ígéretes futballtehetségének tartották, végül apja szakmai pályáját választotta.

A Trevisói Ügyvédi Kamara nyilatkozatában mély megdöbbenését és gyászát fejezte ki egy olyan kolléga elvesztése miatt, akit szakmai integritása és élénk szelleme miatt nagyra becsültek. Trevisói barátai és munkatársai aktív, sportos személyiségként írták le, aki szorosan beágyazódott a város társadalmi és szakmai életébe.

Antonio-t felesége és egy korábbi kapcsolatából származó 14 éves lánya gyászolja. Május 14-én ünnepelte volna 45. születésnapját.

A temetés részleteit várhatóan hamarosan közzéteszik, és jelentős részvételre számítanak mind az ügyvédi testület, mind azok a sportszövetségek részéről, amelyekkel szoros kapcsolatban állt - számolt be róla a Daily Star.