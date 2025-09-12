Lamine Yamal kitálalt a botrányos szülinapi partijáról

Lamine Yamal végre megtörte a csendet a hatalmas visszhangot keltő 18. születésnapi bulijával kapcsolatban – miután a Barcelona fenoménját többek között azzal vádolták, hogy törpenövésű emberekkel szórakoztatta a 200 fős vendégsereget. Továbbá számos modellt is meghívtak a fényűző rendezvényre, akiknek rendkívül pontos paramétereknek kellett megfelelniük.

Lamine Yamal kitálalt a botrányos születésnapjáról

Fotó: NurPhoto via AFP

Yamal hosszú ideig reflektorfényben volt a banzáj miatt, sőt, a Achondroplasiában és Egyéb Csontvázrendszeri Diszpláziában Szenvedők Szövetsége (ADEE) még egy panaszt is benyújtott a focista ellen. Ennek ellenére a spanyol válogatott szélső menetrendszerűen nekivágott a 2025/2026-os szezonnak. Most viszont, közel két hónap elteltével, úgy döntött, hogy tiszta vizet önt a pohárba.

Lamine Yamal kitálalt a szóban forgó estéről

Nagyon mérges voltam, de röhejesnek is találtam – idézte az Európa-bajnok labdarugót a Daily Mail.

Sokféleképpen próbálták befeketíteni. Egy nő például azt mondta, hogy én választottam ki a lányokat így vagy úgy, és ez mind hazugság volt. Aztán ott volt még a pincérekkel kapcsolatos dolog, akik ott dolgoztak.

Yamal azóta a klubjában és a válogatottban is kiemelkedő teljesítményt nyújt, a spanyolok világbajnoki selejtezős meccsein három gólpasszal járult hozzá a két győzelemhez. Továbbá nyilvánosságra hozta kapcsolatát a 25 esztendős argentin rapperel, Nicki Nicole-lal, aki szintén részt vett a hírhedt partin.