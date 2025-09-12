Koós BoglárkaÁzsia ExpresszOtthon Start ProgramKrausz Gábor esküvő
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
21°C Székesfehérvár

Mária névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Lamine Yamal kitálalt a botrányos szülinapi partijáról

Lamine Yamal
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 12. 18:55
botrányBarcelona
Lehullt a lepel a nyár egyik legnagyobb focibotrányáról. Lamine Yamal tisztázta a félreértéseket.

Lamine Yamal végre megtörte a csendet a hatalmas visszhangot keltő 18. születésnapi bulijával kapcsolatban – miután a Barcelona fenoménját többek között azzal vádolták, hogy törpenövésű emberekkel szórakoztatta a 200 fős vendégsereget. Továbbá számos modellt is meghívtak a fényűző rendezvényre, akiknek rendkívül pontos paramétereknek kellett megfelelniük

Lamine Yamal kitálalt a botrányos születésnapjáról, tiszta vizet öntött a pohárba
Lamine Yamal kitálalt a botrányos születésnapjáról
Fotó: NurPhoto via AFP

Yamal hosszú ideig reflektorfényben volt a banzáj miatt, sőt, a Achondroplasiában és Egyéb Csontvázrendszeri Diszpláziában Szenvedők Szövetsége (ADEE) még egy panaszt is benyújtott a focista ellen. Ennek ellenére a spanyol válogatott szélső menetrendszerűen nekivágott a 2025/2026-os szezonnak. Most viszont, közel két hónap elteltével, úgy döntött, hogy tiszta vizet önt a pohárba.

Lamine Yamal kitálalt a szóban forgó estéről

Nagyon mérges voltam, de röhejesnek is találtam – idézte az Európa-bajnok labdarugót a Daily Mail.

Sokféleképpen próbálták befeketíteni. Egy nő például azt mondta, hogy én választottam ki a lányokat így vagy úgy, és ez mind hazugság volt. Aztán ott volt még a pincérekkel kapcsolatos dolog, akik ott dolgoztak.

Yamal azóta a klubjában és a válogatottban is kiemelkedő teljesítményt nyújt, a spanyolok világbajnoki selejtezős meccsein három gólpasszal járult hozzá a két győzelemhez. Továbbá nyilvánosságra hozta kapcsolatát a 25 esztendős argentin rapperel, Nicki Nicole-lal, aki szintén részt vett a hírhedt partin.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu