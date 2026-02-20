Kiszivárogtak a piszkos anyagiak Szoboszlai Dominik szerződéséről

A Liverpool korábbi sportigazgatója, Jörg Schmadtke először sokallta azt az összeget, amit a klub Szoboszlai Dominikért fizetett az RB Leipzignek még 2023-ban. Végül mégis aktiválták a magyar középpályás lipcsei szerződésében szereplő kivásárlási záradékot.

A Liverpool akkori edzője, Jürgen Klopp először engedélyt kért arra, hogy tárgyaljon Szoboszlaival, és olyan jól el tudtak beszélgetni egymással, mintha ezer éve ismerték volna egymást. Szóba került az Anfield hangulata, a csapaton belüli harmónia, és az is, hogy a német szakember milyen szerepet szán a magyar középpályásnak – írja Liverpool Echo újságírójának, Paul Gorstnak a cikkére hivatkozva a Mandiner.

A hírek szerint azonban Vörösök akkori sportigazgatója, Jörg Schmadtke először úgy gondolta, a klub túlságosan nagy összeget akar kifizetni a magyar játékosért.

A sportvezető feladatának tekintette, hogy azokat az átigazolásokat segítse, amiket Klopp szeretett volna, így végül mégis aktiválták a 70 millió eurós kivásárlási záradékot, ami Szoboszlai Dominik lipcsei szerződésében szerepelt.

A magyar válogatott csapatkapitányának szerződése azért volt egy viszonylag gyorsan lebonyolított üzlet, mert nem volt állandó sportigazgatója a Liverpoolnak – Jörg Schmadtke ideiglenesen volt megbízva ezzel a feladattal – és Jürgen Kloppon is nagy volt a nyomás.