Főhet a fejük: Újabb eljárás indult Balázsék miatt

Megsérthette az emberi méltóság tiszteletben tartására vonatkozó törvényi követelményt a „Balázsék” egyik adása, ezért a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) Médiatanácsa eljárást indított a Radio Plus Kft.-vel szemben.

A Balázsék című műsorral megint gondok voltak

Az időseken élcelődtek Balázsék

Két állampolgári bejelentés is érkezett a Médiatanácshoz a Rádió 1 médiaszolgáltatáson közzétett „Balázsék” 2025. december 9-i adásával kapcsolatban. A műsorszámban pejoratív megjegyzéseket használtak, és sértő módon beszéltek az idős emberekről, elsősorban az érettebb korosztályba tartozó nőkről. Ezen megnyilvánulások sérthették az emberi méltóság tiszteletben tartására vonatkozó törvényi követelményt, ezért a Médiatanács eljárást indított a Rádió 1 médiaszolgáltatójával, a Radio Plus Kft.-vel szemben.

Balázsék bő másfél milliós büntetése

Tavaly ősszel számoltunk be arról: az NMHH vizsgálata után 1,7 millió forintos bírságot kapott a Radio Plus Kft., miután egy tavaly májusi adásban a beszédhibával élőkön gúnyolódtak Balázsék.