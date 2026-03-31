A kisgyerekek sem hitték el, Szoboszlai Dominik váratlan döntést hozott a meccs után

A magyar válogatott 0-0-s döntetlent játszott Görögországgal a második idei felkészülési mérkőzésén a Puskás Arénában. Szoboszlai Dominik kezdőként lépett pályára, és végig is játszotta a találkozót, annak ellenére, hogy a Liverpool vezetőedzője, Arne Slot korábban arra kérte Marco Rossi szövetségi kapitányt, ha lehet, adjon pihenőt a játékosnak. A görögöknél a korábbi liverpooli futballista, Kosztasz Cimikasz szintén végig a pályán volt. A mérkőzés után mezt is cserélt Szoboszlaival, akivel a mai napig szoros barátságot ápolnak.

Szoboszlai Dominik végigjátszotta a magyar-görög felkészülési mérkőzést Fotó: TumbaszHedi

Szoboszlai Dominik mezét Cimikasz kapta meg

Ahogy Szlovénia, úgy Görögország ellen is teljesen megtelt a Puskás Aréna. A lelátón rengeteg gyermek tűnt fel táblákkal és rajzokkal, amelyekkel a magyar válogatott csapatkapitányát, Szoboszlai Dominik próbálták rávenni arra, hogy nekik adja a mezét. Ezúttal azonban nem egy szurkolóhoz került a dressz, hanem korábbi csapattársához, Kosztasz Cimikaszhoz, aki cserébe a saját mezét adta Szoboszlainak.

Szoboszlai Dominik és Kosztasz Cimikasz (balra) mezt cseréltek a magyar-görög mérkőzés után Fotó: TumbaszHedi

Szoboszlai Dominik: Óriási álom lenne itt BL-döntőt játszani

A magyar válogatott csapatkapitánya, Szoboszlai Dominik a mérkőzés után az M4 Sportnak adott interjújában elmondta, teljes mértékben elégedett az újoncok teljesítményével. Szerinte ez remek motivációt jelenthet arra, hogy a magyar bajnokságból vagy kevésbé jegyzett ligákból is be lehet kerülni a nemzeti csapatba. Szoboszlai beszélt a közelgő Bajnokok Ligája döntőről is, amelyet a Puskás Arénában rendeznek majd.

Ez még nagyon messze van. Hosszú a szezon, van FA-kupa és Premier League is. A PSG ellen játszunk, tudjuk, milyen erős csapat és milyen játékosaik vannak, de megpróbáljuk a legjobbat kihozni belőle. Óriási álom lenne itt BL-döntőt játszani.

- nyilatkozta Szoboszlai Dominik.