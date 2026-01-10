Megjött Schäfer András lövőkedve: gól után kapufa, nem akárki ellen

Az Union Berlin kétgólos hátrányt dolgozott le az utolsó negyedórában, de így sem lehet boldog a sereghajtó Mainz elleni 2-2 után a német labdarúgó-Bundesliga 16. (első 2026-os) fordulójában. Pedig a 65. percben becserélt Schäfer András milliméterek híján ott folytatta, ahol az óév utolsó bajnokiján abbahagyta: akkor győztes bombagólt lőtt Kölnben, most viszont a hajrában 30 méteres emelésből a kapufát találta el.

Schäfer András a kölni óévzáró után a 2026-os rajton is nyerő csere lehetett volna, de most gól helyett kapufát lőtt

Fotó: fc-union-berlin.de

A 41-szeres magyar válogatott középpályást a december 20-ai, szezonbeli első Bundesliga-gólja mellett a mostani ellenfél edzőjének személye is motiválta. A mainziak megmentőjének pár hete kinevezett Urs Fischer szerződtette őt 2022-ben az Unionhoz, és volt a trénere majd' két éven át.

Schäfer András majdnem újra nyerőember lett

– Természetesen nagyon örülök a viszontlátásnak. Mégiscsak ő volt az első edzőm a Bundesligában. És szerintem a Bundesligának jót tesz, hogy újra benne dolgozik. Ami engem illet, mindig nagy boldogság egy olyan gól, amilyennel az utolsó 2025-ös meccsünkön lőttem. Több ilyet is akarok – jelezte előzetesen Schäfer, hogy megjött az étvágya a góllövésre – de mint kiderült, ezúttal csak kapufáig jutott.

A berlinieknél anno közel 5,5 szezont lehúzott svájci szakember a másodosztály süllyesztőjétől vezette a csapatot a Bundesliga 4. helyéig és Bajnokok Ligája-főtáblás (továbbá Európa-liga- és Konferencialiga-) szereplésig. Nem csoda, hogy most a teltházas (22 ezres) Union-nézőhad már a bemelegítés alatt Fischer nevét zengte.

A Mainz továbbra is utolsó, az Union 9. a 18 csapatos Bundesliga-tabellán.