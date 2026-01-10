Fidesz-kongresszusDudás MikiHavazásTisza-Adó
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
-5°C Székesfehérvár

Melánia névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Megjött Schäfer András lövőkedve: gól után kapufa, nem akárki ellen

schäfer andrás
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 10. 19:10
kapufabundesligamainzunion berlin
Válogatott légiósunk első Bundesliga-edzője borsot tört az orruk alá. Schäfer András győztes gól után hajrábeli kapufáig jutott.
MM
A szerző cikkei

Az Union Berlin kétgólos hátrányt dolgozott le az utolsó negyedórában, de így sem lehet boldog a sereghajtó Mainz elleni 2-2 után a német labdarúgó-Bundesliga 16. (első 2026-os) fordulójában. Pedig a 65. percben becserélt Schäfer András milliméterek híján ott folytatta, ahol az óév utolsó bajnokiján abbahagyta: akkor győztes bombagólt lőtt Kölnben, most viszont a hajrában 30 méteres emelésből a kapufát találta el.

Schäfer András a kölni óévzáró után újra nyerő csere lehetett volna, de most gól helyett kapufát lőtt régi edzője új csapata ellen
Schäfer András a kölni óévzáró után a 2026-os rajton is nyerő csere lehetett volna, de most gól helyett kapufát lőtt
Fotó: fc-union-berlin.de

A 41-szeres magyar válogatott középpályást a december 20-ai, szezonbeli első Bundesliga-gólja mellett a mostani ellenfél edzőjének személye is motiválta. A mainziak megmentőjének pár hete kinevezett Urs Fischer szerződtette őt 2022-ben az Unionhoz, és volt a trénere majd' két éven át.

Schäfer András majdnem újra nyerőember lett

– Természetesen nagyon örülök a viszontlátásnak. Mégiscsak ő volt az első edzőm a Bundesligában. És szerintem a Bundesligának jót tesz, hogy újra benne dolgozik. Ami engem illet, mindig nagy boldogság egy olyan gól, amilyennel az utolsó 2025-ös meccsünkön lőttem. Több ilyet is akarok – jelezte előzetesen Schäfer, hogy megjött az étvágya a góllövésre – de mint kiderült, ezúttal csak kapufáig jutott.

A berlinieknél anno közel 5,5 szezont lehúzott svájci szakember a másodosztály süllyesztőjétől vezette a csapatot a Bundesliga 4. helyéig és Bajnokok Ligája-főtáblás (továbbá Európa-liga- és Konferencialiga-) szereplésig. Nem csoda, hogy most a teltházas (22 ezres) Union-nézőhad már a bemelegítés alatt Fischer nevét zengte.

A Mainz továbbra is utolsó, az Union 9. a 18 csapatos Bundesliga-tabellán.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu