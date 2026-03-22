A Margitszigeten bukkant fel Szoboszlai Dominik, rögtön szaladt mindenki

Mindössze egy nappal a Liverpool szombati vereségét követően már egy budapesti rendezvényen tette tiszteletét Szoboszlai Dominik. A magyar futballista a 41. Telekom Vivicittá futóverseny második napján a róla elnevezett futam sztárvendége volt, amelynek keretein belül az indulók pontosan azt a 11,7 kilométeres távot teljesítették, amelyet a liverpooli-sztár egy mérkőzésen átlagosan lefut.

Szoboszlai jelzett, mindenki futni kezdett

A 25 éves középpályás a vasárnap 13 órakor rajtoló futamon indította útjára a résztvevőket. Az egyedi távra 300 fő nevezhetett, ők mindannyian különleges, Szoboszlai Dominik arcképével díszített mezt kaptak.

A Magyar Telekom 2024 márciusa óta szponzorálja a válogatott csapatkapitányát. A hosszú távú együttműködés keretében a futballista már számos kampányban szerepelt a vállalat reklámarcaként.