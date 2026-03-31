Barátok helyett ellenség, Szoboszlai fenyegető hírt kapott a válogatottnál

Amilyen jól alakul Szoboszlai Dominik idei futballszezonja a játéka terén, olyan rosszul a baráti köre tekintetében. Tavaly még Trent Alexander-Arnolddal, Kosztasz Cimikasszal és Mohamed Szalahhal alkottak szorosan összetartó társaságot – erre előbbi kettő már az idény előtt eligazolt, utóbbi pedig most nyáron távozik a Liverpool FC-től. Igaz, közben Kerkez Milos és Pécsi Ármin személyében kapott magyar játékostársakat is, de az utóbbi hetek hírei alapján egy olyan labdarúgó érkezésére is egyre nagyobb az esély, akivel meg kell békélnie.

Szoboszlai Dominik (balra) és Arda Güler: Liverpoolban csapattársak lehetnek a haragosokból?

Az angol és spanyol lapok szinte már kész tényként tálalják, hogy a következő szezonra Xabi Alonso váltja Arne Slotot a Pool vezetőedzői posztján, és az a kérése, hogy szerződtessék neki Arda Gülert.

A 21 éves török támadó középpályásból Alonso faragott alapembert a Real Madridnál, és a hírek szerint az Anfilden a Güler, Szoboszlai, Ryan Gravenberch alkotta trióra építené a csapatát. Ennek az ad pikanériát, hogy előbbiek tavaly márciusban összekaptak a magyar-török Nemzetek Ligája-osztályozón (0-3), sőt később a közösségi médiában is elmérgesedett üzenetváltás történt közöttük.

Szoboszlai Dominik és Arda Güler adok-kapokja

Szoboszlai a Realnál akkoriban még gyakran mellőzött tehetség kevés (1088) játékpercére utalt egy kommentjében, mire Arda Güler az eredményjelző képével és a következő szöveggel vágott vissza: "Ez a srác egy vicc. Nem elég neked hat gól ahhoz, hogy befogd?" (a török válogatott otthon 3-1-re, Budapesten 3-0-ra nyert).

Azóta egyszer már összetalálkoztak a pályán – a Pool novemberben egy Szoboszlai-gólpasszal 1-0-ra nyert a Real elleni Bajnokok Ligája-meccsen –, de ha valóban úgy alakul, akkor liverpooli csapattársakként nyilván túl kell(ene) tenniük magukat a forrófejű ellenségeskedésen.