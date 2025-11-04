Szoboszlaival nem bírt a Real Madrid, újra ünnepel a Liverpool

Szoboszlai Dominik végig a pályán volt, s a találkozó egyik legjobb teljesítményét nyújtotta a BL keddi rangadóján. A Liverpool-Real Madrid meccset a hazaiak 1-0-ra nyerték, Alexis Mac Allister találata előtt Szoboszlai varázsolta az argentin játékos fejére a labdát. A magyar középpályás négy kapuralövéssel is próbálkozott, a Real legjobbja, Thibaut Courtois kapus mindannyiszor hárított.

Szoboszlai Dominik a meccs legjobbja volt a Liverpool-Real Madrid találkozón Fotó: ANDREW POWELL

Szoboszlai Dominik az ötödik gólpasszát szerezte a szezonban. Kerkez Milos a 88. percben csereként lépett pályára.