Szoboszlaival nem bírt a Real Madrid, újra ünnepel a Liverpool

Szoboszlai Dominik végig a pályán volt, s a találkozó egyik legjobb teljesítményét nyújtotta a BL keddi rangadóján. A Liverpool-Real Madrid meccset a hazaiak 1-0-ra nyerték, Alexis Mac Allister találata előtt Szoboszlai varázsolta az argentin játékos fejére a labdát. A magyar középpályás négy kapuralövéssel is próbálkozott, a Real legjobbja, Thibaut Courtois kapus mindannyiszor hárított.
Szoboszlai Dominik az ötödik gólpasszát szerezte a szezonban. Kerkez Milos a 88. percben csereként lépett pályára.
Ki lesz a BL-győztes Budapesten?
