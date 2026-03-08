Marics Peti és Szoboszlai nagy lépésre szánták rá magukat

Ilyenre is régen volt példa: egy magyar labdarúgó-átigazolás több olvasónkat érdekelt, mint a Szoboszlai Dominikkal kapcsolatos liverpooli érdekességek. A népszerű énekesről, Marics Petiről van szó: a korábban évekig a Kispest-Honvéd utánpótlásában futballozó sztár klubot váltott.
Az alábbiakban ízelítőt adunk a március 2. és 8. közötti hét legnépszerűbb sporthíreiből a Borson.
Fájó szívvel közölte szurkolóival a Pest vármegyei II. osztályban szereplő Hernád focicsapata, hogy Marics Peti eligazol tőlük. A népszerű énekes állítólag a budapesti Palota SE játékosa lesz.
A Magyar Labdarúgó Szövetség adatbankja szerint Marics Peti egy Pereg elleni bajnoki mérkőzésen volt tagja a hernádi csapatnak még 2015 októberében, de végig a kispadon ült, pályára pedig azóta sem lépett a klub színeiben.
A teljes cikket IDE KATTINTVA olvashatod el!
Kedd este a Wolverhampton otthonában játszott a Liverpool, és eleinte Szoboszlai Dominik új frizurája elterelte a figyelmet a futballról. A magyar játékos befont hajjal mutatkozott, és a klub az Instagram-oldalán osztotta meg a fotót.
A hozzászólok között volt, aki úgy vélte, "Szoboszlai az új frizurájával egyszerűen fantasztikusan néz ki" – ez a megjegyzést kapta a legtöbb kedvelést. A sereghajtó Wolves 2-1-es győzelme után aztán már a negatív kommentek is sokasodtak.
A teljes cikket IDE KATTINTVA olvashatod el!
*
A Wolverhampton-Liverpool meccstől függetlenül, Szoboszlai fodrásza rendkívül büszke volt az eredményre – legalábbis ami a magyar labdarúgó külsejét illeti. A látványos hajkoronáért Nanah felel, aki kifejezetten erős, göndör haj formázására, illetve a Szoboszlainál is látott fonásokra specializálódott.
A liverpooli játékosok közül Hugo Ekitiké, Jeremie Frimpong és Rio Ngumoha rendszeresen felkeresi, és úgy fest, most a magyar középpályás is beadta a derekát.
Ha azon tűnődtél, ki készítette Szoboszlai első fonását, most már tudod. Mit szóltok az új stílushoz?
– írta a szakember.
A teljes cikket IDE KATTINTVA olvashatod el!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.