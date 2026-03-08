Marics Peti és Szoboszlai nagy lépésre szánták rá magukat

Ilyenre is régen volt példa: egy magyar labdarúgó-átigazolás több olvasónkat érdekelt, mint a Szoboszlai Dominikkal kapcsolatos liverpooli érdekességek. A népszerű énekesről, Marics Petiről van szó: a korábban évekig a Kispest-Honvéd utánpótlásában futballozó sztár klubot váltott.

Marics Peti kamaszkorában még Kispest-játékosnak készült, most Hernádról igazolt el

Fotó: Balogh Dávid / honvedfc.hu

Az alábbiakban ízelítőt adunk a március 2. és 8. közötti hét legnépszerűbb sporthíreiből a Borson.

Marics Peti: Itt a vége

Fájó szívvel közölte szurkolóival a Pest vármegyei II. osztályban szereplő Hernád focicsapata, hogy Marics Peti eligazol tőlük. A népszerű énekes állítólag a budapesti Palota SE játékosa lesz.

A Magyar Labdarúgó Szövetség adatbankja szerint Marics Peti egy Pereg elleni bajnoki mérkőzésen volt tagja a hernádi csapatnak még 2015 októberében, de végig a kispadon ült, pályára pedig azóta sem lépett a klub színeiben.

*

Szoboszlai új frizurával sokkolt

Kedd este a Wolverhampton otthonában játszott a Liverpool, és eleinte Szoboszlai Dominik új frizurája elterelte a figyelmet a futballról. A magyar játékos befont hajjal mutatkozott, és a klub az Instagram-oldalán osztotta meg a fotót.

A hozzászólok között volt, aki úgy vélte, "Szoboszlai az új frizurájával egyszerűen fantasztikusan néz ki" – ez a megjegyzést kapta a legtöbb kedvelést. A sereghajtó Wolves 2-1-es győzelme után aztán már a negatív kommentek is sokasodtak.

*

Megtaláltuk Szoboszlai fodrászát

A Wolverhampton-Liverpool meccstől függetlenül, Szoboszlai fodrásza rendkívül büszke volt az eredményre – legalábbis ami a magyar labdarúgó külsejét illeti. A látványos hajkoronáért Nanah felel, aki kifejezetten erős, göndör haj formázására, illetve a Szoboszlainál is látott fonásokra specializálódott.

A liverpooli játékosok közül Hugo Ekitiké, Jeremie Frimpong és Rio Ngumoha rendszeresen felkeresi, és úgy fest, most a magyar középpályás is beadta a derekát.

Ha azon tűnődtél, ki készítette Szoboszlai első fonását, most már tudod. Mit szóltok az új stílushoz?

– írta a szakember.

