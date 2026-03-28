Ahogy a kapuba talált, azonnal fájó emlék villant be a magyar válogatott gólszerzőjének

Schön Szabolcs
PUBLIKÁLÁS: 2026. március 28. 20:56
válogatottSzlovénia
Egyszer már elrontották a gólörömét. Schön Szabolcs szerezte a Magyarország-Szlovénia meccs mindent eldöntő találatát.

Fájó emlék ugrott be egyből Schön Szabolcsnak, miután megszerezte a szombati Magyarország-Szlovénia felkészülési mérkőzés győztes gólját. Mint ismert, Marco Rossi szövetségi kapitány a 76. percben csereként küldte pályára az ETO FC támadóját – aki 2024 óta először volt ismét válogatott –, és három perccel később a kapuba talált.

Magyarország-Szlovénia: Valóra vált Schön Szabolcs álma

Gyerekkori álmom vált valóra, hogy egy ilyen csodálatos stadionban, ilyen különleges emberek előtt lehettem a győztes gól szerzője. Még ha csak edzőmérkőzés is volt, a csapaton belül azt mondtuk, hogy számunkra nincs olyan, hogy felkészülési meccs. Mi minden találkozót meg akarunk nyerni

– fogalmazott a lefújás után Schön Szabolcs, akinek egyből bevillant, hogy 2021-ben, Portugália ellen már láthattak tőle gólörömöt szurkolók, de azt a találatot végül elvették. 

Az egy elég fájó emlék, főleg úgy, hogy az egy Európa-bajnoki mérkőzés volt számomra, de úgy gondolom, hogy az elmúlt években rengeteg munkát tettem bele, és most tényleg kifizetődött az egész

– mondta az M4 Sport kamerája előtt a gólszerző.

 

