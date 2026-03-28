Ahogy a kapuba talált, azonnal fájó emlék villant be a magyar válogatott gólszerzőjének

Fájó emlék ugrott be egyből Schön Szabolcsnak, miután megszerezte a szombati Magyarország-Szlovénia felkészülési mérkőzés győztes gólját. Mint ismert, Marco Rossi szövetségi kapitány a 76. percben csereként küldte pályára az ETO FC támadóját – aki 2024 óta először volt ismét válogatott –, és három perccel később a kapuba talált.
Gyerekkori álmom vált valóra, hogy egy ilyen csodálatos stadionban, ilyen különleges emberek előtt lehettem a győztes gól szerzője. Még ha csak edzőmérkőzés is volt, a csapaton belül azt mondtuk, hogy számunkra nincs olyan, hogy felkészülési meccs. Mi minden találkozót meg akarunk nyerni
– fogalmazott a lefújás után Schön Szabolcs, akinek egyből bevillant, hogy 2021-ben, Portugália ellen már láthattak tőle gólörömöt szurkolók, de azt a találatot végül elvették.
Az egy elég fájó emlék, főleg úgy, hogy az egy Európa-bajnoki mérkőzés volt számomra, de úgy gondolom, hogy az elmúlt években rengeteg munkát tettem bele, és most tényleg kifizetődött az egész
– mondta az M4 Sport kamerája előtt a gólszerző.
