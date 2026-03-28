Méltatlankodott, majd meghúzta a váratlant Marco Rossi

2026-ban először lépett pályára a magyar labdarúgó-válogatott, miután tavaly fájó vereséget szenvedett Írország ellen, amellyel végleg eldőlt, hogy Marco Rossi együttese lemarad az idei világbajnokságról. A szövetségi kapitány nem sokkal a Magyarország-Szlovénia felkészülési mérkőzés előtt hirdette ki a kezdőcsapatát: természetesen ott volt a tizenegyben Szoboszlai Dominik, ugyanakkor Vitális Milán pályafutása során először kapott helyet a kezdőben. A sérüléssel bajlódó Varga Barnabás helyén Lukács Dániel kapott lehetőséget.

A magyar válogatott lendületesen kezdte a találkozót, ám a 11. percben egy védelmi megingást követően a vendégek részéről Sturm talált a hálóba. A játékvezető azonban VAR-vizsgálat után les miatt érvénytelenítette a gólt. Szoboszlai Dominiknek és Sallai Rolandnak is adódott lehetősége arra, hogy megszerezzék a vezetést a magyar válogatottnak, azonban egyikük sem tudta gólra váltani a helyzetét. Ennek következtében az első félidő végén nem változott az eredmény, a csapatok 0-0-s döntetlennel vonultak az öltözőbe.

Magyarország-Szlovénia: padról érkezett a megmentő

A második félidőre Marco Rossi újoncot avatott, és az érkező Bárány Donát kis híján azonnal góllal tette emlékezetessé bemutatkozását. Sallai Roland többször is veszélyeztette a kaput, ám helyzeteiből ezúttal nem született találat. A kimaradt ziccerek miatt az olasz szakember többször is a kispadnál méltatlankodott, majd a 76. percben meghúzta a váratlant és pályára küldte azt a Schön Szabolcsot, aki 2024 után ölthette ismét magára a címeres mezt. Három perccel később pedig egy beadást követően okosan a földre lőtte a labdát, amely a kapus feje fölött a hálóban kötött ki, így a magyar válogatott megszerezte a vezetést (1-0). Pár perccel a vége előtt Marco Rossi lecserélte Szoboszlai Dominikot, helyére Baráth Péter érkezett. Az utolsó percekben már nem változott az eredmény, Magyarország 1-0-ra legyőzte Szlovéniát.