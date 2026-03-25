Balaton és naplemente: Így romantikázott meseszép párjával Lisztes Krisztián - fotó

Romantikus programra vitte párját ifjabb Lisztes Krisztián. A Ferencvárosnál kölcsönben szereplő 20 éves labdarúgó és barátnője, a meseszép Bea kiszakadtak kicsit a budapesti nyüzsgésből és a Balatonnál kapcsolódtak ki.
Lisztes Krisztián barátnője ismert név a közösségi médiában – egy decemberi, Maldív-szigeteken készült fotójához még Gáspár Evelin is kommentelt. Bea ezúttal megint a közösségi oldalán jelentkezve mutatta meg, hogyan töltötték az idejüket a Balatonon focista párjával.
Az Instagramra feltöltött videó tanúsága szerint hajóra szálltak, és onnan gyönyörködtek a "magyar tenger" látványában. Később a fiatalok egy közös fotót készítettek magukról a parton. Sőt, Bea a naplementét is megörökítette – amit viszont már csak hazafelé tartva, a kocsiból néztek végig.
Ifjabb Lisztes Krisztiánra tavaly talált rá újra a szerelem Bea személyében, hónapokkal azután, hogy szakítottak a tornász Székely Zójával.
