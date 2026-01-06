Gáspár Evelinnek megvan a véleménye Lisztes Krisztián ismert barátnőjének külsejéről

Az elmúlt napokban már a Maldív-szigeteken lábadozott a Ferencváros 20 éves támadója, aki a hivatalos tájékoztatás szerint egy sérülés miatt nem áll még mindig Robbie Keane vezetőedző rendelkezésére. Lisztes Krisztián barátnője, Jócsák Bea szintén mutatott fotókat a közös nyaralásról, a képek alatt pedig még Gáspár Evelin is megjelent.

Lisztes Krisztián barátnője társaságában utazott a Maldív-szigetekre Fotó: Árvai Károly/Nemzeti Sport

Lisztes a nyáron tért vissza a magyar rekordbajnokhoz kölcsönben az Eintracht Frankfurttól – ahová 2024-ben 6 millió euróért (2,3 milliárd Ft) távozott –, de a szezonban csak két mérkőzésen lépett pályára. A 20 éves labdarúgó a hivatalos tájékoztatás szerint sérüléssel küzd, a téli szünidőben például a Maldív-szigeteken lábadozott, ahová a közösségi médiában jól ismert párjával utazott el. A pihenésről a focista osztott meg fotókat az Instagram-oldalán:

Lisztes Krisztián barátnője bikiniben

Jócsák Bea – aki modellként és influenszerként több ezer követővel büszkélkedhet a közösségi médiában – szintén megosztott pár fotót a Maldív-szigetekről, amelyeken egy bikiniben látható. A bejegyzés rövid idő alatt több száz kedvelést gyűjtött be, a kommentelők pedig nem győzték dicsérni Lisztes Krisztián barátnőjének külsejét. A hozzászólásokban még Gáspár Evelin is megjelent, aki nem tudott csak úgy elmenni a látottak mellett. Gáspár Győző idősebb lánya egy tüzes emojival fejezte ki, szerinte milyen jól néz ki a képeken Bea, akinek még egy szívecskét is küldött pluszban.