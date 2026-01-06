Gáspár Evelinnek megvan a véleménye Lisztes Krisztián ismert barátnőjének külsejéről

Az elmúlt napokban már a Maldív-szigeteken lábadozott a Ferencváros 20 éves támadója, aki a hivatalos tájékoztatás szerint egy sérülés miatt nem áll még mindig Robbie Keane vezetőedző rendelkezésére. Lisztes Krisztián barátnője, Jócsák Bea szintén mutatott fotókat a közös nyaralásról, a képek alatt pedig még Gáspár Evelin is megjelent.
Lisztes a nyáron tért vissza a magyar rekordbajnokhoz kölcsönben az Eintracht Frankfurttól – ahová 2024-ben 6 millió euróért (2,3 milliárd Ft) távozott –, de a szezonban csak két mérkőzésen lépett pályára. A 20 éves labdarúgó a hivatalos tájékoztatás szerint sérüléssel küzd, a téli szünidőben például a Maldív-szigeteken lábadozott, ahová a közösségi médiában jól ismert párjával utazott el. A pihenésről a focista osztott meg fotókat az Instagram-oldalán:
Jócsák Bea – aki modellként és influenszerként több ezer követővel büszkélkedhet a közösségi médiában – szintén megosztott pár fotót a Maldív-szigetekről, amelyeken egy bikiniben látható. A bejegyzés rövid idő alatt több száz kedvelést gyűjtött be, a kommentelők pedig nem győzték dicsérni Lisztes Krisztián barátnőjének külsejét. A hozzászólásokban még Gáspár Evelin is megjelent, aki nem tudott csak úgy elmenni a látottak mellett. Gáspár Győző idősebb lánya egy tüzes emojival fejezte ki, szerinte milyen jól néz ki a képeken Bea, akinek még egy szívecskét is küldött pluszban.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.