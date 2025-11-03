Szerelmes üzenetek, Lisztes Krisztián először beszélt barátnőjéről

Ha csereként is, de visszatért az NB I-ben ifjabb Lisztes Krisztián. A Ferencváros labdarúgója az MTK ellen 4-1-re megnyert meccsen a 83. percben lépett pályára, s másfél év után láthattuk őt a hazai élvonalban. A fiatal támadó 2024 nyarán igazolt Németországba az Eintracht Frankfurthoz, onnan tért haza egy évre kölcsönbe.

Lisztes Krisztián az NB I-ben és a Magyar Kupában is pályára lépett Fotó: Árvai Károly/Nemzeti Sport

Lisztes Krisztián egy hete, a Békéscsaba elleni Magyar Kupa-meccsen is csereként kapott lehetőséget, akkor 14 hónap után vállalt szerepet újra tétmeccsen. Korábban többször volt sérült, s emiatt a formája sem volt megfelelő. Erről a nehéz időszakról vallott a klub honlapjának adott interjújában, melyben először beszélt szerelméről, Beáról. Mint mondta, barátnője rengeteget segített neki.

A családtagjaim mellett a barátnőmnek lehetek igazán hálás, aki támaszt nyújtott nekem, hogy túltegyem magam a kálvárián, ami több mint egy évig sújtott. A barátnőm támogatása nagyon sokat segített abban, hogy felépüljek

- mondta Lisztes, aki nyár végén osztott meg közös fotókat modell és influenszer szerelméről.

Bea a hétvégén a természetből jelentkezett, a hozzászólások között megjelent a focista is, aki annyit üzent a lánynak "Love" - azaz szerelmem. Lisztes Krisztián szerelme ugyanezt válaszolta barátjának.

Lisztes Krisztián a nemzetközi porondra is visszatérne

Lisztes tervei között van, hogy az Európa-liga főtábláján is segítse a Ferencvárost. Krisztián ott van a keretben, a csapat legközelebb csütörtökön a bolgár Ludogorecet fogadja a sorozatban (21.00, Tv: M4 Sport).