Szerelmes üzenetek, Lisztes Krisztián először beszélt barátnőjéről

Ha csereként is, de visszatért az NB I-ben ifjabb Lisztes Krisztián. A Ferencváros labdarúgója az MTK ellen 4-1-re megnyert meccsen a 83. percben lépett pályára, s másfél év után láthattuk őt a hazai élvonalban. A fiatal támadó 2024 nyarán igazolt Németországba az Eintracht Frankfurthoz, onnan tért haza egy évre kölcsönbe.
Lisztes Krisztián egy hete, a Békéscsaba elleni Magyar Kupa-meccsen is csereként kapott lehetőséget, akkor 14 hónap után vállalt szerepet újra tétmeccsen. Korábban többször volt sérült, s emiatt a formája sem volt megfelelő. Erről a nehéz időszakról vallott a klub honlapjának adott interjújában, melyben először beszélt szerelméről, Beáról. Mint mondta, barátnője rengeteget segített neki.
A családtagjaim mellett a barátnőmnek lehetek igazán hálás, aki támaszt nyújtott nekem, hogy túltegyem magam a kálvárián, ami több mint egy évig sújtott. A barátnőm támogatása nagyon sokat segített abban, hogy felépüljek
- mondta Lisztes, aki nyár végén osztott meg közös fotókat modell és influenszer szerelméről.
Bea a hétvégén a természetből jelentkezett, a hozzászólások között megjelent a focista is, aki annyit üzent a lánynak "Love" - azaz szerelmem. Lisztes Krisztián szerelme ugyanezt válaszolta barátjának.
Lisztes tervei között van, hogy az Európa-liga főtábláján is segítse a Ferencvárost. Krisztián ott van a keretben, a csapat legközelebb csütörtökön a bolgár Ludogorecet fogadja a sorozatban (21.00, Tv: M4 Sport).
Meddig jut a Fradi?
A második számú európai labdarúgó kupasorozatban ismét izgalmas csaták várják a szurkolókat: ki jut el a kieséses szakaszig, és kik küzdhetnek majd az isztambuli döntőben a trófeáért? Az alapszakaszban már most parázs mérkőzések, fordulatok és meglepetések borzolják a kedélyeket, és minden játéknap újabb sztorikat hoz. Vajon a nagy múltú klubok dominálnak, vagy érkezik egy igazi fekete ló, amely végigrobog a sorozaton? A TippmixPRO ezúttal is ott van a pályán: számtalan fogadási lehetőséggel teszi még izgalmasabbá az Európa-liga estéket.
Figyelem! A szerencsejáték függőséget okozhat. 18 éven aluliak számára nem ajánlott. Részletek itt!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.