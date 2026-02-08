Háborúellenes GyűlésFenyő MiklósTisza-AdóNagy Duett 2026
Dárdai Pál már látja, ekkora a baj Újpesten

dárdai pál
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 08. 17:00
fradiújpest
A lilák sportigazgatója már a Fradi elleni meccs előtt elmondta, mi nem stimmel a csapatnál. Dárdai Pál eddig nyeretlen Újpesten.

Sportigazgatóként egyik meccsén sem tudott nyerni az Újpesttel Dárdai Pál. A lila-fehérek 2026-ban Nyíregyházán végeztek 1-1-re, majd odahaza kikaptak a Puskás Akadémiától (0-1), végül a Fradi egy félidő alatt intézte el 3-0-val a szuperrangadót. A korábbi magyar focikapitány már a ferencvárosi meccs előtt elmondta, hogy az első tapasztalatai alapján mi a baj a lila-fehérekkel.

Dárdai Pál szerint idő kell a fejlődéshez
Dárdai Pál szerint idő kell a fejlődéshez / Fotó: Szabolcs László 

Dárdai Pál a Fradi-Újpest előtt őszintén beszélt a problémákról az M4 Sport riporterének.

Ha az Újpestről beszélünk, akkor majdnem az egész klubnak át kell szellemülni egy olyan mentális állapotba, ami régen megvolt. Ez egy győztes klub volt, ami a sikerei óta leamortizálódott. Olyan dolgokkal találkoztam, amióta elkezdtem dolgozni, amire nem számítottam, itt az egész klub mentalitását újra kell tervezni

- mondta a sportigazgató, aki szerint el kell érni, hogy az ellenfelek félve érkezzenek vendégségbe a lila-fehérekhez.

Dárdai Pál szavait osztja a vezetőedző

A lefújás után Szélesi Zoltán újpesti vezetőedző elismerte, főnökének igaza van.

Azt gondolom, hogy aki újpesti érzelmű, az látja a csapat döcögését az elmúlt évekre visszamenőleg. A győztes mentalitás nemcsak abból áll, hogy a címert felvesszük. Palinak abban igaza van, hogy ez a játékosokban halványabb lett.  Célunk, hogy ezt megváltoztassuk, de ez nem könnyű folyamat, télen átalakult a keret, rengeteg új játékos érkezett, ez persze mindezt nem segíti

- idézi a Magyar Nemzet Szélesit.

Íme Dárdai Pál meccs előtti nyilatkozata:

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
