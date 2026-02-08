Dárdai Pál már látja, ekkora a baj Újpesten

Sportigazgatóként egyik meccsén sem tudott nyerni az Újpesttel Dárdai Pál. A lila-fehérek 2026-ban Nyíregyházán végeztek 1-1-re, majd odahaza kikaptak a Puskás Akadémiától (0-1), végül a Fradi egy félidő alatt intézte el 3-0-val a szuperrangadót. A korábbi magyar focikapitány már a ferencvárosi meccs előtt elmondta, hogy az első tapasztalatai alapján mi a baj a lila-fehérekkel.
Dárdai Pál a Fradi-Újpest előtt őszintén beszélt a problémákról az M4 Sport riporterének.
Ha az Újpestről beszélünk, akkor majdnem az egész klubnak át kell szellemülni egy olyan mentális állapotba, ami régen megvolt. Ez egy győztes klub volt, ami a sikerei óta leamortizálódott. Olyan dolgokkal találkoztam, amióta elkezdtem dolgozni, amire nem számítottam, itt az egész klub mentalitását újra kell tervezni
- mondta a sportigazgató, aki szerint el kell érni, hogy az ellenfelek félve érkezzenek vendégségbe a lila-fehérekhez.
A lefújás után Szélesi Zoltán újpesti vezetőedző elismerte, főnökének igaza van.
Azt gondolom, hogy aki újpesti érzelmű, az látja a csapat döcögését az elmúlt évekre visszamenőleg. A győztes mentalitás nemcsak abból áll, hogy a címert felvesszük. Palinak abban igaza van, hogy ez a játékosokban halványabb lett. Célunk, hogy ezt megváltoztassuk, de ez nem könnyű folyamat, télen átalakult a keret, rengeteg új játékos érkezett, ez persze mindezt nem segíti
- idézi a Magyar Nemzet Szélesit.
Íme Dárdai Pál meccs előtti nyilatkozata:
