Dárdai Pál már látja, ekkora a baj Újpesten

Sportigazgatóként egyik meccsén sem tudott nyerni az Újpesttel Dárdai Pál. A lila-fehérek 2026-ban Nyíregyházán végeztek 1-1-re, majd odahaza kikaptak a Puskás Akadémiától (0-1), végül a Fradi egy félidő alatt intézte el 3-0-val a szuperrangadót. A korábbi magyar focikapitány már a ferencvárosi meccs előtt elmondta, hogy az első tapasztalatai alapján mi a baj a lila-fehérekkel.

Dárdai Pál szerint idő kell a fejlődéshez / Fotó: Szabolcs László

Dárdai Pál a Fradi-Újpest előtt őszintén beszélt a problémákról az M4 Sport riporterének.

Ha az Újpestről beszélünk, akkor majdnem az egész klubnak át kell szellemülni egy olyan mentális állapotba, ami régen megvolt. Ez egy győztes klub volt, ami a sikerei óta leamortizálódott. Olyan dolgokkal találkoztam, amióta elkezdtem dolgozni, amire nem számítottam, itt az egész klub mentalitását újra kell tervezni

- mondta a sportigazgató, aki szerint el kell érni, hogy az ellenfelek félve érkezzenek vendégségbe a lila-fehérekhez.

Dárdai Pál szavait osztja a vezetőedző

A lefújás után Szélesi Zoltán újpesti vezetőedző elismerte, főnökének igaza van.

Azt gondolom, hogy aki újpesti érzelmű, az látja a csapat döcögését az elmúlt évekre visszamenőleg. A győztes mentalitás nemcsak abból áll, hogy a címert felvesszük. Palinak abban igaza van, hogy ez a játékosokban halványabb lett. Célunk, hogy ezt megváltoztassuk, de ez nem könnyű folyamat, télen átalakult a keret, rengeteg új játékos érkezett, ez persze mindezt nem segíti

- idézi a Magyar Nemzet Szélesit.

