Nem akármit üzent Marco Rossinak a magyar foci következő nagy reménysége

Mindig örömmel ölti magára a címeres mezt az U18-as magyar válogatottban Mándity Márkó, de a célja, hogy egyszer a felnőtt válogatottban is pályára lépjen. A 17 éves középpályás a német VfL Wolfsburg csapatában már bemutatkozott.

Mándity Márkó célja, hogy felnőtt válogatott legyen / Fotó: Kovacs Peter

A magyar foci következő nagy reménysége az előző szezont még a klub U17-es csapatában kezdte, majd a téli szünet után az U19-esekhez került. A múlt héten öt percet játszott, aztán felhívták a felnőttek edzésére. A Hertha BSC elleni meccse remekül sikerült.

Most pedig fél órát kaptam. A társak jól fogadtak, betartottam, amit az edző kért, és egy gyerekkori álmom vált valóra

– mesélte az M1 aktuális csatornának Mándity Márkó, aki a felnőtteknél már találkozott Dárdai Bencével is.

Most a meccs előtti edzésen találkoztunk először, jól kijövünk egymással. Ő igazi példakép nekem, és megmutatja, hogy meg lehet ugorni ezt a lépcsőfokot

– nyilatkozta a fiatal középpályás.

Mándity Márkó magyar válogatott akar lenni

A Wolfsburg 17 éves játékosa az interjúban elmondta, mindig örömmel húzza fel a címeres mezt az U18-as nemzeti csapatban. Úgy fogalmazott, megtiszteltetés a hazájáért játszani. Ezért is a végcélja az, hogy egyszer a felnőtt válogatottban is bemutatkozhasson – amely egyfajta üzenet Marco Rossi szövetségi kapitánynak, aki talán már figyelemmel is kíséri a fiatal focista teljesítményét.