"Ilyesmit még soha nem éreztem" - Kerkez Milost elképesztő élmény érte

PUBLIKÁLÁS: 2026. március 19. 18:50
Kiütéssel jutott tovább a Liverpool a Galatasaray ellen a labdarúgó Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjéből. Kerkez Milos óriási élményről beszélt a siker után.
Kerkez Milos szerint csapata, a Liverpool valamennyi játékosa hihetetlen mentalitással és energiával futballozott szerdán, és ennek is köszönhették, hogy 4-0-ra legyőzték a Galatasarayt a Bajnokok Ligája-nyolcaddöntő visszavágóján. Az angol csapat 4-1-es összesítéssel jutott a legjobb nyolc közé.

Kerkez Milos nagy élményről beszélt Fotó: NurPhoto via AFP

 

Minden játékos hihetetlen mentalitással és energiával játszott. Sokkal jobban teljesítettünk a párharcokban, a gyors támadásokban és a lecsorgó labdák megszerzésében, sok volt a szerelés, ráadásul egyből támadásba lendültünk. Nagyszerű energia volt a csapatban, a teljesítményünkkel lázba hoztuk a szurkolókat, ők pedig felpörgettek minket. Ilyesmit még soha nem éreztem a Bajnokok Ligájában, ezért igazán különleges volt számomra a szerda este

 - fogalmazott Kerkez a Liverpool-Galatasaray mérkőzés után.

Kerkez Milos a budapesti döntőre gondol

A magyar válogatott hátvédje hozzátette, már beszéltek róla, hogy Budapesten lesz a Bajnokok Ligája-döntő, és különleges érzés lenne számára éppen a Puskás Arénában pályára lépni egy ilyen rangos találkozón, de mérkőzésről mérkőzésre kell haladniuk.

"Ha a folytatásban is úgy játszunk, mint szerda este, ezzel a mentalitással és ezzel a bátorsággal, akkor szerintem nagyon jó csapat vagyunk, és nagyon nehéz legyőzni minket" - közölte.

A Liverpool Szoboszlai Dominik, Hugo Ekitike, Ryan Gravenberch és Mohamed Szalah góljaival győzték le Sallai Roland csapatát, a Galatasarayt és 4-1-es összesítéssel jutottak a negyeddöntőbe, ahol a címvédő Paris Saint-Germainnel találkoznak.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
