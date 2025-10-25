Kerkez Milos gólja után megfagyott a levegő a stadionban, döbbenetes fordulat a Liverpool meccsén

Rikán látható jelenettel folytatódott a szünet után a Brentford-Liverpool angol bajnoki. Az első félidő legvégén Kerkez Milos megszerezte első liverpooli gólját, ezzel szépített a Pool, 2-1-re vezettek a hazaiak. A nézők tüntettek Simon Hooper játékvezető ellen, akit le is kellett cserélni. A megszokottnál hosszabb szünet után kiderült, Hooper megsérült, a folytatásra csak a negyedik játékvezető lesz, s a helyére Tim Robinson állt be.
A lelátó azért volt dühös Kerkez gólja után, mert Hooper előzetesen csak három perc hosszabbítást jelzett. Mindenki várta, hogy fújja le a játékrészt, amikor az 50. percben érkezett Kerkez és 2-1-re szépített a Brentford-Liverpool meccsen.
A Brentford a 45. percben Schade révén növelte előnyét. Elképzelhető, hogy az ellentámadás előtt szabálytalanság történt a hazai tizenhatoson belül és a második gól helyett a Poolnak járt volna büntető.
