BékemenetHázasság első látásraSztárban Sztár All StarsMegasztár
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
9°C Székesfehérvár

Bianka, Blanka névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Kerkez Milos gólja után megfagyott a levegő a stadionban, döbbenetes fordulat a Liverpool meccsén

Kerkez Milos
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 25. 22:27 / FRISSÍTÉS: 2025. október 25. 22:28
HooperLiverpool
A bíró ellen tüntettek, de a szurkolók sem hittek a szemüknek a szünet után. Kerkez Milos megszerezte első gólját a Liverpoolban.

Rikán látható jelenettel folytatódott a szünet után a Brentford-Liverpool angol bajnoki. Az első félidő legvégén Kerkez Milos megszerezte első liverpooli gólját, ezzel szépített a Pool, 2-1-re vezettek a hazaiak. A nézők tüntettek Simon Hooper játékvezető ellen, akit le is kellett cserélni. A megszokottnál hosszabb szünet után kiderült, Hooper megsérült, a folytatásra csak a negyedik játékvezető lesz, s a helyére Tim Robinson állt be.

Simon Hooper ellen tüntettek Kerkez Milos gólja után
Simon Hooper ellen tüntettek Kerkez Milos gólja után Fotó: Marc Atkins

A lelátó azért volt dühös Kerkez gólja után, mert Hooper előzetesen csak három perc hosszabbítást jelzett. Mindenki várta, hogy fújja le a játékrészt, amikor az 50. percben érkezett Kerkez és 2-1-re szépített a Brentford-Liverpool meccsen.

Kerkez Milos gólja előtt a Liverpool reklamált

A Brentford a 45. percben Schade révén növelte előnyét. Elképzelhető, hogy az ellentámadás előtt szabálytalanság történt a hazai tizenhatoson belül és a második gól helyett a Poolnak járt volna büntető.

Premier League-lázban ég az ország!

A magyar futballrajongók különösen izgatottak fordulóról fordulóra, hiszen Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos is a címvédő Liverpool keretének tagjaként rendszerint pályára lép. A Premier League a világ egyik legnézettebb bajnoksága, és a vörösök minden meccse igazi futballünnepnek ígérkezik. A magyar játékosok szereplése külön plusz izgalmat hoz. Érdemes követni és akár megtenni a tippjeinket is!
Figyelem! A szerencsejáték függőséget okozhat. 18 éven aluliak számára nem ajánlott. Részletek itt!

 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu