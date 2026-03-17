„Nem okozhat meglepetést a Braga” - Vincze Ottó továbbjutást vár a Fraditól

Alapvetően Robbie Keane összeállítási döntésein múlik az, hogy a szerdai (16.30, tv: m4Sport) Braga-Fradi labdarúgó Európa-liga nyolcaddöntő visszavágó után lesz-e okunk az örömre - vélekedett Vincze Ottó, az 1995-ös ferencvárosi Bajnokok Ligája-szereplés egyik hőse. Szerinte az ír mester egy hete, a Groupama Arénában tökéletesen eltalálta középpályás sor összetételét. Mohammed Abu Fani, Kristoffer Zachariassen és Gavriel Kanichowski személyében olyanoknak adott lehetőséget, akik labdaszerzésben és építkezésben egyaránt hatékonyak, ráadásul az az elgondolása is bejött, hogy két gyors, a labdát testtel kiválóan fedező ékkel operált. Az már biztos, hogy a budapesti mérkőzésen sárga lapot kapott Kristoffer Zachariassen eltiltás miatt nem léphet pályára Bragában, így Keane kénytelen lemondani a középpálya egyik meghatározó tagjának játékáról.

Braga-Fradi: az első meccsen kétgólos előnyt szereztek a zöld-fehérek Fotó: TumbaszHedi

Szokás mondani, hogy a 2-0 törékeny előny, ám ha egyet lövünk idegenben, nyolc között folytatja a Fradi. Szerintem nem okozhat meglepetést a portugál együttes, csakis a szinte mechanikussá vált apró passzos módszerével él. Edzője, Carlos Vivens még Pep Guardiolától tanulta, amikor együtt dolgoztak a Manchester Citynél

– mondta a Borsnak Vincze, majd hozzátette: a Fradi egy igen stabil együttes.

Braga-Fradi: figyelni kell a szélsőjátékra

Arra feltétlenül ügyelni kell, hogy a hazaiak a széleken ne kerüljenek a védőink mögé, abból ugyanis meleg helyzetek kerekedhetnek a kapunk előtt

– tette hozzá a 11-szeres válogatott, az FTC-ben 95 tétmeccsen szerepelt Vincze Ottó.

A továbbjutó a görög Panathinaikosz és a spanyol Real Betis párharcának győztesével játszik majd a negyeddöntőben. A csütörtökön sorra kerülő sevillai visszavágó előtt a görög együttes 1-0-ra vezet összesítésben.