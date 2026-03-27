"Egy-egy üzenet oda tudott vágni" - Botka Endre megszólalt a gyűlölködő kommentekről

Az Európa-liga búcsú után és az NB I-es hajrában a Nekem mondod?! podcast vendége volt Botka Endre. A Fradi válogatott védője Szabó András "Csuti", Tóth Szabolcs és Lotfi Begi társaságában beszélt az aktuális kérdésekről.

Botka Endre 2017 óta a Ferencváros játékosa Fotó: Laszlo Szirtesi

Botka a nemzetközi kupaszereplésről kerek-perec kijelentette, a cél természetesen a Bajnokok Ligája főtáblája.

"Mindenki ott akar játszani. Mindenki azért tesz. Közel vagyunk, elhasalunk a végén, reméljük legközelebb meglesz"

- mondta a Bajnokok Ligája szereplésről a labdarúgó, aki 2020 őszén szerepelt az FTC-vel a BL főtábláján.

Botka Endre kapja a negatív kommenteket

A beszélgetésben szóba, mint hírességeknek, a sportolóknak is el kell fogadniuk az internetes, nem mindig pozitív kommenteket.

Kapjuk az üzeneteket, persze. Mindenki olvassa, mindenki látja. Mindenkit valamilyen szinten azért meg is visel. Senki nem mutatja, de egy-egy ilyen üzenet oda tud vágni. Megvisel lelkileg

- mondta Botka.

