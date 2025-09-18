Van remény a visszatérésre? Böde Dani Marco Rossiról beszélt

Karrierjéről, gyermekeiről beszélt Böde Dániel a Nekem mondod? című podcastban. A Paks gólkirálya Szabó András "Csuti" és Tóth Szabolcs vendége volt. A beszélgetésből kiderült, milyen nagy feladat előtt áll hétről hétre Böde Dani családja.

Böde Dani családja hétről hétre szurkol a csatárnak Fotó: Dömötör Csaba

Böde Dani családja számára fontos a logisztika

A támadónak első házasságából három gyermeke született. Júliusban lett négyszeres apuka, felesége, Böde-Bíró Blanka válogatott kézilabdázó kisfiúval ajándékozta meg. Egyelőre Blanka foglalkozik többet a kicsi Dáviddal, de hamarosan ő is visszatér a Fradiba védeni.

Az a terv, hogy Blanka is edzésbe áll decemberben. Addig ő foglalkozik a legtöbbet a kicsivel. Dávid a legkisebb, őt még nem kell vinni sehova, legfeljebb orvoshoz. Viszont mind a három gyerekem focizik, nem egy időben, nem egy helyen. Vasárnap már azon dolgozunk, hogy a következő hét hogyan épül fel. Ki vigye őket, ki menjen értük meccsekre, edzésekre. Akinek van gyereke, az tudja, milyen ez, mindenhol így van. Logisztika kell, nem egyszerű, de nem megoldhatatlan. A gyerekekért vagyunk

- mondta Böde, aki arról is beszélt, 38 évesen nem tudja, meddig focizik még.

"Az élethez még fiatal vagyok, az élsporthoz már kicsit öreg. Ha nem hosszabbítok, akkor megyek Madocsára játékosedzőnek."

Böde-Bíró Blanka és Fradi-mezes kisfia

Böde majdnem újpesti lett

A csatár a Paks mellett idehaza a Fradiban játszott nyolc évet. Most kiderült, 2012-ben majdnem az ősi riválishoz került a zöld-fehérek helyett.

Megkeresett az Újpest, majdnem meg is egyeztünk. A belga tulajdonossal nem tudtam megállapodni, utólag azt mondom, ez jót tett nekem

- mondta Böde, aki viszont a Ferencvárost választotta, s a zöld-fehérekkel két bajnoki címet, kupákat nyert.

Irány a válogatott?

Böde a válogatott világbajnoki selejtezőiről is beszélt. Szóba került, hogy októberben az örmények ellen a középcsatár Varga Barnabás két sárga lap miatt nem lehet ott a csapatban. Örök kérdés, visszatér-e 38 évesen a nemzeti csapatba a gólkirály? Szerinte csakis Marco Rossi dönthet.

Kiváló szövetségi kapitányunk van, majd ő eldönti. Ha hívnak, akkor megyek

- zárta rövidre a témát az NB I kétszeres gólkirálya, aki a válogatottal ott volt a 2016-os Eb-n.