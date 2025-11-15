Áll a bál a válogatott meccse előtt, keményen odacsapott az MLSZ a szurkolóknak

Áll a bál a magyar válogatott sorsdöntő világbajnoki selejtezője előtt. Marco Rossi együttese vasárnap az írek ellen játszik (15.00, M4 Sport), a tét a csoport második helye, de még az első sem elérhetetlen. Az év meccse jön, a szurkolók mégis az MLSZ-szel csatáznak.

A magyar válogatott szurkolói üzentek Fotó: AFP

A sorsdöntő találkozó előtt a nemzeti csapat szervezett szurkolói csoportja, a Carpathian Brigade közleményt adott ki, ebben a Magyar Labdarúgó-szövetségnek (MLSZ) is üzenve tájékoztatott arról, hogy ezúttal nem készül a tábortól megszokott koreográfiával -írja az Origo.

"Az MLSZ illetékes döntéshozói nem engedélyezik, hogy látványelemekkel támogassuk holnap a Nemzeti Tizenegyet és hogy e módon is fokozzuk, megalapozzuk a holnapi 90 percet a Puskás Arénában. Ergo betiltották a koreográfiát. Az élőképek témájáról sosem adunk hírt előre, azok minden alkalommal egyfajta meglepetésként szolgálnak a csapat és a kilátogató publikum számára. De ezúttal megemlítenénk, hogy a holnapi látvány alapját a piros-fehér-zöld színek és az előző nagy élőképünk témája szolgáltatta volna. "

Magyarán a probléma nem magával a koreóval van, hanem velünk.

- írja bejegyzésében a szurkolói csoport.

A drukkerek az elmúlt meccseken valóban szidták az MLSZ-t, az örmények elleni hazai vb-selejtezőn tüntetőleg 5 percig csendben is voltak, s széksorokat hagytak üresen.

Így juthat tovább a magyar válogatott

Marco Rossi válogatottja akár még csoportelsőként is kijuthat a világbajnokságra. Ehhez az kell, hogy a mieink nyerjék meg a magyar-ír meccset, s Portugália otthon kapjon ki az örményektől. A realitás a második hely, ehhez mindenképpen pontot kell szerezni a Puskás Arénában. Ha vasárnap Írország nyer, akkor a válogatott harmadik lesz és biztosan lemarad a vb-ről.