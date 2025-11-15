Nyugdíj-kiegészítésTisza-AdóMegasztárHáborúellenes Gyűlés
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
9°C Székesfehérvár

Lipót, Adalbert névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Áll a bál a válogatott meccse előtt, keményen odacsapott az MLSZ a szurkolóknak

MLSZ
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 15. 10:10
Carpathian Brigadevilágbajnokság
A szövetség betiltotta a drukkerek vasárnapra tervezett koreográfiáját. A magyar válogatott írek elleni meccse előtt a tábor üzent.

Áll a bál a magyar válogatott sorsdöntő világbajnoki selejtezője előtt. Marco Rossi együttese vasárnap az írek ellen játszik (15.00, M4 Sport), a tét a csoport második helye, de még az első sem elérhetetlen. Az év meccse jön, a szurkolók mégis az MLSZ-szel csatáznak. 

A magyar válogatott szurkolói üzentek
A magyar válogatott szurkolói üzentek Fotó: AFP

A sorsdöntő találkozó előtt a nemzeti csapat szervezett szurkolói csoportja, a Carpathian Brigade közleményt adott ki, ebben a Magyar Labdarúgó-szövetségnek (MLSZ) is üzenve tájékoztatott arról, hogy ezúttal nem készül a tábortól megszokott koreográfiával -írja az Origo.

"Az MLSZ illetékes döntéshozói nem engedélyezik, hogy látványelemekkel támogassuk holnap a Nemzeti Tizenegyet és hogy e módon is fokozzuk, megalapozzuk a holnapi 90 percet a Puskás Arénában. Ergo betiltották a koreográfiát. Az élőképek témájáról sosem adunk hírt előre, azok minden alkalommal egyfajta meglepetésként szolgálnak a csapat és a kilátogató publikum számára. De ezúttal megemlítenénk, hogy a holnapi látvány alapját a piros-fehér-zöld színek és az előző nagy élőképünk témája szolgáltatta volna. "

Magyarán a probléma nem magával a koreóval van, hanem velünk.

- írja bejegyzésében a szurkolói csoport.

A drukkerek az elmúlt meccseken valóban szidták az MLSZ-t, az örmények elleni hazai vb-selejtezőn tüntetőleg 5 percig csendben is voltak, s széksorokat hagytak üresen.

Így juthat tovább a magyar válogatott

Marco Rossi válogatottja akár még csoportelsőként is kijuthat a világbajnokságra. Ehhez az kell, hogy a mieink nyerjék meg a magyar-ír meccset, s  Portugália otthon kapjon ki az örményektől. A realitás a második hely, ehhez mindenképpen pontot kell szerezni a Puskás Arénában. Ha vasárnap Írország nyer, akkor a válogatott harmadik lesz és biztosan lemarad a vb-ről.

Vb-lázban ég a világ!

Zajlanak a labdarúgó-világbajnokság selejtezői, és közeledik minden idők legnagyobb tornája. Először 48 válogatott lép majd pályára azon a világbajnokságon, amelynek az Amerikai Egyesült Államok, Mexikó és Kanada ad otthont. A selejtezők minden fordulója tele van izgalommal, drámával és meglepetésekkel – hiszen a vb mindig több, mint egy torna: ez maga a futballünnep! A TippmixPRO-n pedig még izgalmasabbak a selejtezők – tippelj, és éld át a világbajnoki hangulatot!

Figyelem! A szerencsejáték függőséget okozhat. 18 éven aluliak számára nem ajánlott. Részletek itt!

 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu