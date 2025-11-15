Áll a bál a válogatott meccse előtt, keményen odacsapott az MLSZ a szurkolóknak

Áll a bál a magyar válogatott sorsdöntő világbajnoki selejtezője előtt. Marco Rossi együttese vasárnap az írek ellen játszik (15.00, M4 Sport), a tét a csoport második helye, de még az első sem elérhetetlen. Az év meccse jön, a szurkolók mégis az MLSZ-szel csatáznak.
A sorsdöntő találkozó előtt a nemzeti csapat szervezett szurkolói csoportja, a Carpathian Brigade közleményt adott ki, ebben a Magyar Labdarúgó-szövetségnek (MLSZ) is üzenve tájékoztatott arról, hogy ezúttal nem készül a tábortól megszokott koreográfiával -írja az Origo.
"Az MLSZ illetékes döntéshozói nem engedélyezik, hogy látványelemekkel támogassuk holnap a Nemzeti Tizenegyet és hogy e módon is fokozzuk, megalapozzuk a holnapi 90 percet a Puskás Arénában. Ergo betiltották a koreográfiát. Az élőképek témájáról sosem adunk hírt előre, azok minden alkalommal egyfajta meglepetésként szolgálnak a csapat és a kilátogató publikum számára. De ezúttal megemlítenénk, hogy a holnapi látvány alapját a piros-fehér-zöld színek és az előző nagy élőképünk témája szolgáltatta volna. "
Magyarán a probléma nem magával a koreóval van, hanem velünk.
- írja bejegyzésében a szurkolói csoport.
A drukkerek az elmúlt meccseken valóban szidták az MLSZ-t, az örmények elleni hazai vb-selejtezőn tüntetőleg 5 percig csendben is voltak, s széksorokat hagytak üresen.
Marco Rossi válogatottja akár még csoportelsőként is kijuthat a világbajnokságra. Ehhez az kell, hogy a mieink nyerjék meg a magyar-ír meccset, s Portugália otthon kapjon ki az örményektől. A realitás a második hely, ehhez mindenképpen pontot kell szerezni a Puskás Arénában. Ha vasárnap Írország nyer, akkor a válogatott harmadik lesz és biztosan lemarad a vb-ről.
Zajlanak a labdarúgó-világbajnokság selejtezői, és közeledik minden idők legnagyobb tornája. Először 48 válogatott lép majd pályára azon a világbajnokságon, amelynek az Amerikai Egyesült Államok, Mexikó és Kanada ad otthont. A selejtezők minden fordulója tele van izgalommal, drámával és meglepetésekkel – hiszen a vb mindig több, mint egy torna: ez maga a futballünnep! A TippmixPRO-n pedig még izgalmasabbak a selejtezők – tippelj, és éld át a világbajnoki hangulatot!
Figyelem! A szerencsejáték függőséget okozhat. 18 éven aluliak számára nem ajánlott. Részletek itt!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.