Leleplező fotó: Szoboszlaiék új edzője máris megérkezett Liverpoolba?

Xabi Alonso
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 19. 18:25
Arne SlotLiverpool
Lebukott a Liverpool első számú edzőjelöltje? Xabi Alonso állítólag már megérkezett az angol városba, Arne Slot alatt nagyon rezeg a léc.

Arne Slot elkezdhet aggódni? A holland vezetőedző irányításával ugyan már 12 mérkőzés óta veretlen a Liverpool, viszont 2026-ban eddig csupán négy döntetlenre futotta a bajnokságban, ráadásul két újonc is kifogott már idén a címvédőn. Közben az első számú utódjelölt is munkát keres: Xabi Alonso mindössze néhány napja távozott a Real Madrid kispadjáról, de állítólag máris Liverpoolban kapták lencsevégre.

Xabi Alonso lehet a Liverpool edzője, amennyiben Arne Slotot kirúgják
Xabi Alonso lehet a Liverpool következő edzője, amennyiben Arne Slotot kirúgják / Fotó: Anadolu

Xabi Alonso lebukott?

A napokban egy fotó járta be a közösségi médiát, amelyen a készítő állítása szerint a 44 éves spanyol szakember és felesége látható, miközben Liverpool utcáin sétálnak. A képet több helyi, a klub ügyeiben jártas újságíró is megosztotta, többségük egyetértett abban, hogy valóban Xabi látható a fotón. Ugyanakkor meg kell jegyezni, nem egyértelmű, hogy a Alonso szerepel a képen, ráadásul a menedzser felesége a napokban az Instagramon Spanyolországból posztolt egy közös szelfit a férjével.

 A fogadóirodák is az egykori legendás középpályást tartják a legesélyesebbnek arra, hogy átvegye a stafétabotot Arne Slottól. Mindez nem véletlen, ugyanis már játékosként is letette a névjegyét az Anfielden, így a klub szurkolói szívesen látnák. 

Slot jelenleg nem dicsekedhet hasonló népszerűséggel, hiszen a Burnley elleni döntetlent követően a szurkolók füttykoncertbe kezdtek, ami alighanem a kirúgás szélére került menedzsernek szólt.

Angol pletykák szerint a Liverpool vezetősége már felvette a kapcsolatot Alonsóval, és megkezdődtek a tárgyalások a nyári érkezéséről.

 

