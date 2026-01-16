Dudás MikiÓnos esőHavazásTisza-Adó
Xabi Alonso felesége nem hagyta szó nélkül férje menesztését

xabi alonso
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 16. 06:45
Nem tartott sokáig a spanyol edző munkája a Real Madridnál. Xabi Alonso felesége reagált férje menesztésére.
A Real Madrid hétfőn jelentette be, hogy a tavaly nyáron kinevezett Xabi Alonsóval közös megegyezéssel szerződést bontottak. A szakítás részleteit nem közölték, de megköszönték a 44 éves tréner munkáját és további sok sikert kívántak a pályafutásához. Xabi Alonso felesége nem hagyta szó nélkül a dolgot, Nagore Aranburu az Instagramon üzent.

Xabi Alonso felesége
Xabi Alonso felesége nem hagyta szól nélkül férje menesztését Fotó: Andreas Rentz - UEFA

Xabi Alonso 15 éve él együtt a feleségével, akivel három gyermekük van. 

Ma búcsút intünk a Bernabéunak. Xabi, nagyon büszkék vagyunk rád és a munkádra, amit minden nap tisztelettel és elkötelezettséggel végeztél. Gyermekeimmel együtt mindig izgalommal és hálával kísértük Xabit és a klubot. Köszönet minden madridi szurkolónak, aki bízott bennünk és annyi szeretetet adott nekünk. Üzeneteitek sokat jelentettek nekünk

 - írta az asszony.

Alonso kommentelt, válaszul egy szív emojit osztott meg. A Real Madridnál ideiglenesen Álvaro Arbeloa vezeti a csapatot.

 

