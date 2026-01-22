Jákli MónikaHáborúellenes GyűlésDudás MikiTisza-Adó
Alig érkezett meg Angliába, máris leleplezték Tóth Alex titkait

Tóth Alex
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 22. 14:30
BournemouthPremier League
Olyan dolgokról faggatták, amit eddig senki, vagy csak kevesen tudtak róla. Tóth Alex sztároknak járó fogadtatásban részesül Bournemouth-ban.
B.
Magyarország mellett Angliában is nagy érdeklődés övezi Tóth Alex Bournemouth-ba szerződését. Itthon már csak azért is fontos ez a klubváltás, mert a 20 éves válogatott középpályást rekordáron értékesítette a Ferencváros. Sajtóhírek szerint a Premier League-ben szereplő klub 12 millió eurót (4,6 milliárd Ft) és bónuszokat fizet érte, ennyi pénzt pedig NB I-es focistáért még soha nem fizettek.

Tóth Alex a Premier League-ben szereplő Bournemouth játékosa lett
Tóth Alex sztároknak járó fogadtatásban részesül Bournemouth-ban / Fotó: Bournemouth / Facebook

Tóth Alex döntéséről rengetegen fejtették ki a véleményüket itthon, de Angliában is – többek között a Liverpool két magyarja, Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos is üdvözölte őt a Premier League-ben. Bournemouth-ban pedig sztároknak járó bemutatásban részesül, a keddi hivatalos bejelentés óta ugyanis a 20 éves magyar válogatott középpályással, a róla készült képekkel, videókkal van tele a klub közösségi oldala. Még alig érkezett meg, de már olyan dolgokról is kifaggatták, amit eddig senki, vagy csak kevesen tudtak róla.

Tóth Alex titkai

Tóth Alex villámkérdésekre válaszolva elárulta, hogy a beceneve Ali, de arról is beszélt, hogy az első futballhoz kötődő emléke egészen odáig nyúlik vissza, amikor mindössze 3 éves volt. Sőt, az is kiderült, hogy Cristiano Ronaldo a példaképe.

Nyilvánvalóan a karrierje, a mentalitása és a játéka miatt is.

A Bournemouth magyar focistája elmondta, hatalmas rajongója Michael B. Jordannek, ezért az amerikai színész filmjei a kedvencei. Ételek közül pedig legjobban a csirkehúst és a rizst szereti. Tóth Alexről kiderült, hogy a legnagyobb kikapcsolódás számára, ha a barátaival videójátékozik. Majd amikor arról kérdezték, mit vár jelenleg a legjobban, úgy fogalmazott:

Alig várom, hogy ebben a nagyszerű bajnokságban pályára léphessek a csapattársaimmal, akik nagyszerű játékosok.

 

