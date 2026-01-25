Jákli MónikaHáborúellenes GyűlésDudás MikiTisza-Adó
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
1°C Székesfehérvár

Pál névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Nem is lehetne boldogabb, Tóth Alex üzent a győztes mérkőzés után

Tóth Alex
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 25. 06:15
BournemouthLiverpool FC
Győztes mérkőzésen debütált a Premier League-ben a magyar játékos. Tóth Alex a lefújást követően csapata közösségi oldalán üzent a szurkolóknak.

A Bournemouth 3-2-re legyőzte a címvédő Liverpoolt az angol bajnokság 23. fordulójában. Tóth Alex a héten írta alá szerződését új csapatához, és már az első mérkőzésén is pályára lépett, csereként állt be. A magyar játékos a Bournemouth hivatalos Instagram-oldalán üzent a szurkolóknak.

Tóth Alex csereként állt be a Bournemouth-Liverpool találkozón
Tóth Alex csereként állt be a Bournemouth-Liverpool találkozón Fotó: Catherine Ivill - AMA

Tóth Alex nem is lehetne boldogabb

Ilyen bemutatkozásról sokan csak álmodnak, Tóth Alexnek azonban valóra vált. A Bournemouth vezetőedzője, Andoni Iraola a 85. percben küldte pályára a magyar középpályást – akkor még 2–2-es állásnál –, a hazaiak pedig a hajrában megszerezték a győztes gólt.

Tóth Alex győztes mérkőzésen mutatkozott be új csapatában, érthető módon boldogan üzent a szurkolóknak.

Sziasztok cseresznyések. Szerintem ez egy tökéletes bemutatkozás volt a csapatban. Hajrá! 

- mondta a videóban Tóth Alex.

A Bournemouth ezzel a három ponttal a tabella 13. helyére zárkózott fel. Legközelebb jövőhét szombaton (16:00) a Wolverhampton otthonában lépnek pályára, és könnyen elképzelhető, hogy Tóth Alex a második mérkőzésén már a kezdőcsapatban kap lehetőséget.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu