Nem is lehetne boldogabb, Tóth Alex üzent a győztes mérkőzés után

A Bournemouth 3-2-re legyőzte a címvédő Liverpoolt az angol bajnokság 23. fordulójában. Tóth Alex a héten írta alá szerződését új csapatához, és már az első mérkőzésén is pályára lépett, csereként állt be. A magyar játékos a Bournemouth hivatalos Instagram-oldalán üzent a szurkolóknak.

Tóth Alex csereként állt be a Bournemouth-Liverpool találkozón Fotó: Catherine Ivill - AMA

Tóth Alex nem is lehetne boldogabb

Ilyen bemutatkozásról sokan csak álmodnak, Tóth Alexnek azonban valóra vált. A Bournemouth vezetőedzője, Andoni Iraola a 85. percben küldte pályára a magyar középpályást – akkor még 2–2-es állásnál –, a hazaiak pedig a hajrában megszerezték a győztes gólt.

Tóth Alex győztes mérkőzésen mutatkozott be új csapatában, érthető módon boldogan üzent a szurkolóknak.

Sziasztok cseresznyések. Szerintem ez egy tökéletes bemutatkozás volt a csapatban. Hajrá!

- mondta a videóban Tóth Alex.

A Bournemouth ezzel a három ponttal a tabella 13. helyére zárkózott fel. Legközelebb jövőhét szombaton (16:00) a Wolverhampton otthonában lépnek pályára, és könnyen elképzelhető, hogy Tóth Alex a második mérkőzésén már a kezdőcsapatban kap lehetőséget.