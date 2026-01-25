Nem is lehetne boldogabb, Tóth Alex üzent a győztes mérkőzés után

A Bournemouth 3-2-re legyőzte a címvédő Liverpoolt az angol bajnokság 23. fordulójában. Tóth Alex a héten írta alá szerződését új csapatához, és már az első mérkőzésén is pályára lépett, csereként állt be. A magyar játékos a Bournemouth hivatalos Instagram-oldalán üzent a szurkolóknak.
Ilyen bemutatkozásról sokan csak álmodnak, Tóth Alexnek azonban valóra vált. A Bournemouth vezetőedzője, Andoni Iraola a 85. percben küldte pályára a magyar középpályást – akkor még 2–2-es állásnál –, a hazaiak pedig a hajrában megszerezték a győztes gólt.
Tóth Alex győztes mérkőzésen mutatkozott be új csapatában, érthető módon boldogan üzent a szurkolóknak.
Sziasztok cseresznyések. Szerintem ez egy tökéletes bemutatkozás volt a csapatban. Hajrá!
- mondta a videóban Tóth Alex.
A Bournemouth ezzel a három ponttal a tabella 13. helyére zárkózott fel. Legközelebb jövőhét szombaton (16:00) a Wolverhampton otthonában lépnek pályára, és könnyen elképzelhető, hogy Tóth Alex a második mérkőzésén már a kezdőcsapatban kap lehetőséget.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.