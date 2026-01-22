Jákli MónikaHáborúellenes GyűlésDudás MikiTisza-Adó
Nem Szoboszlai az egyetlen magyar BL-hős: áradoznak légiósunkról

PUBLIKÁLÁS: 2026. január 22. 17:00
Nélküle a Galatasaray sehol sem lenne a BL-ben. Sallai Roland játékát és jellemét dicséri Okan Buruk.
Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos csapata, a Liverpool a marseille-i 3-0-s győzelmével a Bajnokok Ligája-tabella negyedik helyén áll, de Sallai Roland is bizakodhat a továbbjutásban a 17. helyezett Galatasaray labdarúgójaként (az első nyolc közvetlenül, a 9-24. helyezettek rájátszáson át lehetnek nyolcaddöntősök). A török sztárklub szerdán hazai pályán 1-1-re végzett a spanyol Atlético Madrid ellen; a spanyol Marcos Llorente öngólja előtt éppen Sallai adta be élesen a labdát a kapu elé.

Sallai Roland védőként is gólpasszal villant a Galatasaray BL-rangadóján
Fotó: AFP

A meccs után a Galata vezetőedzője, Okan Buruk nem győzte méltatni a jobbhátvédként is kulcsszereplő Sallait.

Sallai Roland segít, ahol tud

– Nagyon boldog vagyok, mert Sallai Roland rendkívül fontos teljesítményt nyújt. Ez a kemény munkájának, a jellemének és a profizmusának köszönhető. Nagyon elszánt és mindent belead a csapatáért – mondta Okan Buruk vezetőedző a Galatasaray-Atlético mérkőzés utáni értékelésében.

A Bajnokok Ligája állása:

  1. Arsenal 21
  2. Bayern München 18
  3. Real Madrid 15 (19-8)
  4. Liverpool 15 (14-8)

...17. Galatasaray 10

 

 

