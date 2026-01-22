Nem Szoboszlai az egyetlen magyar BL-hős: áradoznak légiósunkról

Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos csapata, a Liverpool a marseille-i 3-0-s győzelmével a Bajnokok Ligája-tabella negyedik helyén áll, de Sallai Roland is bizakodhat a továbbjutásban a 17. helyezett Galatasaray labdarúgójaként (az első nyolc közvetlenül, a 9-24. helyezettek rájátszáson át lehetnek nyolcaddöntősök). A török sztárklub szerdán hazai pályán 1-1-re végzett a spanyol Atlético Madrid ellen; a spanyol Marcos Llorente öngólja előtt éppen Sallai adta be élesen a labdát a kapu elé.
A meccs után a Galata vezetőedzője, Okan Buruk nem győzte méltatni a jobbhátvédként is kulcsszereplő Sallait.
– Nagyon boldog vagyok, mert Sallai Roland rendkívül fontos teljesítményt nyújt. Ez a kemény munkájának, a jellemének és a profizmusának köszönhető. Nagyon elszánt és mindent belead a csapatáért – mondta Okan Buruk vezetőedző a Galatasaray-Atlético mérkőzés utáni értékelésében.
...17. Galatasaray 10
