Erőszak és szegénység, Ronaldo büszke lehet az édesanyjára

Ha nem lenne gondoskodó fia, Cristiano Ronaldo édesanyja akkor sem jönne zavarba, tudniillik Dolores Aveirót felveti a pénz. Sok család abbahagyja a munkát, amint egyik tagja multimilliomos futballista lesz.

Ronaldo édesanyja sikeres vállalkozó Fotó: Jurij Kodrun

Ez alól kivétel a Ronaldo-família - írja a Marca. A magát „bátor anyaként” definiáló Dolores bátran vágott bele egy sor foglatosságba, melyek révén anyagilag független.

Az természetes, hogy közösségi oldalakat használ márkái népszerűsítésére és üzletasszonyi imázsának kialakítására. Egyik legjövedelmezőbb vállalkozása a Madre Coraje című könyvének kiadása, amiben többek között leírja,

hogyan élte meg korai árvaságát, és miként birkózott meg az otthonában tapasztalt erőszakkal és szegénységgel.

Dolores korábban szakácsként dolgozott. Mivel a jól megtanult dolgokat soha nem felejtette el,

Brazíliában portugál éttermet nyitott. Mivel kizárólag portugál ételeket kínált, az étterem nagy sikert aratott, ami egy újabb hely megnyitásához vezetett.

A boriparban is elismert Ronaldo édesanyja

A boriparban szintén érvényesül, saját márkája ismert fehér-, rozé- és vörösborokban, ráadásul olívaolajat is termel az Alentejo régióban. Az Aveiro Cosmetics, továbbá az egyik leánya nevét viselő Katia Cosmetics néven ismert, arc-, mellkas, szem- és ajakápoló krémeket kínálnak. A mama ily módon ügyesen kihasználja ötszörös aranylabdás fia női rajongótáborát.