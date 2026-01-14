Erőszak és szegénység, Ronaldo büszke lehet az édesanyjára

Ha nem lenne gondoskodó fia, Cristiano Ronaldo édesanyja akkor sem jönne zavarba, tudniillik Dolores Aveirót felveti a pénz. Sok család abbahagyja a munkát, amint egyik tagja multimilliomos futballista lesz.
Ez alól kivétel a Ronaldo-família - írja a Marca. A magát „bátor anyaként” definiáló Dolores bátran vágott bele egy sor foglatosságba, melyek révén anyagilag független.
Az természetes, hogy közösségi oldalakat használ márkái népszerűsítésére és üzletasszonyi imázsának kialakítására. Egyik legjövedelmezőbb vállalkozása a Madre Coraje című könyvének kiadása, amiben többek között leírja,
hogyan élte meg korai árvaságát, és miként birkózott meg az otthonában tapasztalt erőszakkal és szegénységgel.
Dolores korábban szakácsként dolgozott. Mivel a jól megtanult dolgokat soha nem felejtette el,
Brazíliában portugál éttermet nyitott. Mivel kizárólag portugál ételeket kínált, az étterem nagy sikert aratott, ami egy újabb hely megnyitásához vezetett.
A boriparban szintén érvényesül, saját márkája ismert fehér-, rozé- és vörösborokban, ráadásul olívaolajat is termel az Alentejo régióban. Az Aveiro Cosmetics, továbbá az egyik leánya nevét viselő Katia Cosmetics néven ismert, arc-, mellkas, szem- és ajakápoló krémeket kínálnak. A mama ily módon ügyesen kihasználja ötszörös aranylabdás fia női rajongótáborát.
