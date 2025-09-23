Ez mindent megmagyaráz, Cristiano Ronaldo súlyos döntést hozott

Az ötszörös aranylabdás portugál futballista, Cristiano Ronaldo már javában űzi a padel-sportot, ami a tenisz és a fallabda elegye. Az mondják, nem is ügyetlen, de hogy okos, az tény. Idén februárban 5.4 millió dollárt (1.8 milliárd Ft) fektetett padellel kapcsolatos portugáliai beruházásokba.
Az új lisszaboni komplexumban 17 pálya található, köztük 11 fedett is, a csúcs pedig a 2000 férőhelyes stadion. Az oeirasi beruházás a világ egyik leggyorsabban növekvő ütős sportágában gyöngyszemet eredményez, mondta a World Soccernek Ricardo Oliveira, a Portugál Padel Szövetség (FPP) elnöke.
Ronaldo érkezése örökre megváltoztatja a sportágat. Naponta játszik, klipeket oszt meg a közösségi oldalain, ezzel felkelti több, mint egymilliárd ember figyelmét. Befolyása jelenti azt a lendületet, amit a padel számára létfontosságú
- így Oliveira. A Nemzetközi Padel Szövetség 30 millió aktív játékossal rendelkezik, és nemcsak a tenisz, hanem a pickleball kihívójává is teszi. A padel egyik előnye a teniszpályákhoz képest alacsonyabb fenntartási költség, így a klubok és a befektetők számára könnyebben hozzáférhető. Ronaldo támogatásával a sportág több szponzort, rajongót, tőkét vonz. A játékos azt ígéri, ő maga is indul nemzetközi versenyeken.
A csatár 40 évesen még mindig kirobbanó formában van, erről mi magyarok is meggyőződhettünk két hete, amikor a portugálok 3-2-re nyertek Budapesten vb-selejtezőt. Ronaldo nagy álma, hogy világbajnok legyen, ez jövőre jöhetne össze neki. Utána minden bizonnyal elgondolkozik a visszavonuláson, vagy sportágváltáson. A mostani döntés, a padelbe való befektetés már a "menekülőút" lehet a fociból.
