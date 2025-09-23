Ez mindent megmagyaráz, Cristiano Ronaldo súlyos döntést hozott

Az ötszörös aranylabdás portugál futballista, Cristiano Ronaldo már javában űzi a padel-sportot, ami a tenisz és a fallabda elegye. Az mondják, nem is ügyetlen, de hogy okos, az tény. Idén februárban 5.4 millió dollárt (1.8 milliárd Ft) fektetett padellel kapcsolatos portugáliai beruházásokba.

Ronaldo a világbajnokságon még biztosan részt akar venni Fotó: Denis Tyrin - UEFA

Az új lisszaboni komplexumban 17 pálya található, köztük 11 fedett is, a csúcs pedig a 2000 férőhelyes stadion. Az oeirasi beruházás a világ egyik leggyorsabban növekvő ütős sportágában gyöngyszemet eredményez, mondta a World Soccernek Ricardo Oliveira, a Portugál Padel Szövetség (FPP) elnöke.

Ronaldo érkezése örökre megváltoztatja a sportágat. Naponta játszik, klipeket oszt meg a közösségi oldalain, ezzel felkelti több, mint egymilliárd ember figyelmét. Befolyása jelenti azt a lendületet, amit a padel számára létfontosságú

- így Oliveira. A Nemzetközi Padel Szövetség 30 millió aktív játékossal rendelkezik, és nemcsak a tenisz, hanem a pickleball kihívójává is teszi. A padel egyik előnye a teniszpályákhoz képest alacsonyabb fenntartási költség, így a klubok és a befektetők számára könnyebben hozzáférhető. Ronaldo támogatásával a sportág több szponzort, rajongót, tőkét vonz. A játékos azt ígéri, ő maga is indul nemzetközi versenyeken.

Ekkor vonulhat vissza Cristiano Ronaldo

A csatár 40 évesen még mindig kirobbanó formában van, erről mi magyarok is meggyőződhettünk két hete, amikor a portugálok 3-2-re nyertek Budapesten vb-selejtezőt. Ronaldo nagy álma, hogy világbajnok legyen, ez jövőre jöhetne össze neki. Utána minden bizonnyal elgondolkozik a visszavonuláson, vagy sportágváltáson. A mostani döntés, a padelbe való befektetés már a "menekülőút" lehet a fociból.