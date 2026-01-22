Kiderült, miért tűnt el Marco Rossi

Legutóbb még a novemberi Írország ellen elveszített világbajnoki selejtező után nyilatkozott Marco Rossi szövetségi kapitány, azóta teljesen eltűnt a nyilvánosság elől. Kiderült, az olasz szakember sok hétig küzdött önmagával, nem is nézett futballt, olyannyira rátelepedett a csalódottság és az elkeseredettség.

Marco Rossira rátelepedett a csalódottság és az elkeseredettség az Írország elleni vereség után

Fotó: Tumbász Hédi/Bors

Nem könnyű magunk mögött hagyni azt, ami azon a meccsen történt

– nyilatkozta még az írek ellen az utolsó percben elbukott vb-selejtezőről Marco Rossi a Nemzeti Sportnak, amely olaszországi otthonában kereste fel a szakembert. Visszaemlékezett, a találkozót követően 10-20 percig néma csendben ültek az öltözőben anélkül, hogy bárki is képes lett volna megszólalni. Kiemelte, követtek el hibákat, ő is, amelyekért vállalja a felelősséget. De például nem gondolja, hogy rossz döntést hozott, amikor a hosszabbításban cserélt Írország ellen.

Marco Rossi és családja igyekeztek kerülni a labdarúgás témáját az utóbbi időben.

Olyan a család, mint egy biztos kikötő, ahová bármikor bemenekülhet az ember. Sok hétig küzdöttem magammal, nem is néztem futballt, mert tényleg rám telepedett a csalódottság és az elkeseredettség

– fogalmazott az elmúlt időszakról a szövetségi kapitány. Arról, hogy gondolt-e a lemondására, azt mondta:

Már jóval a mérkőzés előtt megegyeztünk a szövetséggel, hogy visszatérek Budapestre az MLSZ elnökségi ülésére – tehát ez nem attól függött, hogy lemaradunk-e a pótselejtezőről. Ott világosan elmondtam az álláspontomat, a szövetség elnöksége pedig egyhangúlag úgy döntött, hogy velem akarja folytatni. Én nem kértem, nem könyörögtem, nem akartam mindenáron maradni, mert elismerem: ha elbukunk egy célt – és a cél egyértelműen a pótselejtező elérése volt, egy kimondott és elérhető cél –, akkor vállalnom kell a felelősséget.

Az olasz szakember célja, hogy ő vezesse majd a magyar válogatottat a következő vb-selejtezőben is, és végre megtörjék az átkot.