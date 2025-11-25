Most jött a bejelentés: Megszületett a döntés Marco Rossi szövetségi kapitányról

Marco Rossi szövetségi kapitány sorsa is terítékre került a Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ) negyedéves ülésén, amelyet kedden délután tartottak. Megszületett a döntés, hogy az olasz szakemberrel vagy nélküle folytatja-e a magyar válogatott.

Megszületett a döntés, hogy Marco Rossi szövetségi kapitányról

Az elnökségi ülésen a szövetség vezetői meghallgatták Marco Rossi beszámolóját a világbajnoki selejtezősorozatról. Korábban arról lehetett olvasni, hogy az MLSZ nem gondolkodik új szakember kinevezésén, és az olasz szakembert egyébként is 2030-ig szóló szerződés köti a válogatotthoz. Felmerültek azonban olyan pletykák is, hogy az olasz szakember az írek elleni drámai vereség után beadta a felmondását, de azt a szövetség nem fogadta el. A találgatásokat követően, a keddi ülés után viszont maga az MLSZ adott ki hivatalos közleményt.

Marco Rossi szövetségi kapitány megy vagy marad?

A Magyar Labdarúgó Szövetség vezető testülete meghallgatta Marco Rossi szövetségi kapitány részletes beszámolóját. A szövetség elnöksége megerősítette tisztségében a 2018-ben kinevezett szakembert, akitől megújulást vár a csapat élén

- adta ki az MLSZ.

A beszámoló során a szövetségi kapitány elemezte a 2025-ös évet, kitérve az elvárásoktól elmaradó időszakokra és a sikeresebb mérkőzésekre is. Az elnökség kérdéseinek megválaszolását követően a testület elfogadta a szövetségi kapitány beszámolóját és támogatásáról biztosította a szakembert, aki eddig 82 mérkőzésen vezette a magyar válogatottat – köztük két Európa-bajnokság hat csoportmérkőzésén.

Marco Rossi már több mint hét éve irányítja a magyar válogatottat, ismerjük képességeit, tisztában vagyunk az értékeivel. Látjuk, hogyan kezeli a rutinos játékosokat, építi be a fiatalokat és fedezi fel a jó formában játszó labdarúgókat, hiszen jól ismeri a hazai és nemzetközi mezőnyt

– nyilatkozta az mlsz-hu-nak dr. Csányi Sándor, a Magyar Labdarúgó Szövetség elnöke, aki hozzátette: