Most jött a bejelentés: Megszületett a döntés Marco Rossi szövetségi kapitányról

Marco Rossi szövetségi kapitány sorsa is terítékre került a Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ) negyedéves ülésén, amelyet kedden délután tartottak. Megszületett a döntés, hogy az olasz szakemberrel vagy nélküle folytatja-e a magyar válogatott.
Az elnökségi ülésen a szövetség vezetői meghallgatták Marco Rossi beszámolóját a világbajnoki selejtezősorozatról. Korábban arról lehetett olvasni, hogy az MLSZ nem gondolkodik új szakember kinevezésén, és az olasz szakembert egyébként is 2030-ig szóló szerződés köti a válogatotthoz. Felmerültek azonban olyan pletykák is, hogy az olasz szakember az írek elleni drámai vereség után beadta a felmondását, de azt a szövetség nem fogadta el. A találgatásokat követően, a keddi ülés után viszont maga az MLSZ adott ki hivatalos közleményt.
A Magyar Labdarúgó Szövetség vezető testülete meghallgatta Marco Rossi szövetségi kapitány részletes beszámolóját. A szövetség elnöksége megerősítette tisztségében a 2018-ben kinevezett szakembert, akitől megújulást vár a csapat élén
- adta ki az MLSZ.
A beszámoló során a szövetségi kapitány elemezte a 2025-ös évet, kitérve az elvárásoktól elmaradó időszakokra és a sikeresebb mérkőzésekre is. Az elnökség kérdéseinek megválaszolását követően a testület elfogadta a szövetségi kapitány beszámolóját és támogatásáról biztosította a szakembert, aki eddig 82 mérkőzésen vezette a magyar válogatottat – köztük két Európa-bajnokság hat csoportmérkőzésén.
Marco Rossi már több mint hét éve irányítja a magyar válogatottat, ismerjük képességeit, tisztában vagyunk az értékeivel. Látjuk, hogyan kezeli a rutinos játékosokat, építi be a fiatalokat és fedezi fel a jó formában játszó labdarúgókat, hiszen jól ismeri a hazai és nemzetközi mezőnyt
– nyilatkozta az mlsz-hu-nak dr. Csányi Sándor, a Magyar Labdarúgó Szövetség elnöke, aki hozzátette:
Hiszünk benne, hogy képes újra megteremteni a pályán az utolsó pillanatig tartó küzdést és figyelmet, amely feltétele a sikeres nemzetközi szereplésnek. Már a következő időszakban is azt várjuk a csapattól és a stábtól, hogy ezt viszontlássuk a teljesítményben. Ez a megújulás nem képzelhető el az elmúlt időszak önkritikus elemzése nélkül, amelyet a kapitány ma megtett az elnökség előtt.
