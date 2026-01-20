Háborúellenes GyűlésDudás MikiÓnos esőHavazásTisza-Adó
Szoboszlai Dominik megríkatta az egyik rajongóját

Szoboszlai Dominik
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 20. 19:20
Liverpoolrajongó
Nem akármilyen ajándékkal lepte meg az egyik Liverpool-szurkolót a magyar válogatott csapatkapitánya. Szoboszlai Dominik a Vörösök edzőközpontjában találkozott az egyik legnagyobb rajongójával.

A Liverpool szerdán este (21:00) a Bajnokok Ligájában szerepel, a hetedik alapszakasz-fordulóban az Olympique de Marseille vendégeként lép pályára. A sűrű menetrend ellenére az angol bajnok továbbra is figyelmet fordít szurkolóira: egy kisfiú személyesen találkozhatott kedvencével, Szoboszlai Dominikkel.

Szoboszlai Dominik felejthetetlen élmény okozott az egyik Liverpool-szurkolónak
Szoboszlai Dominik felejthetetlen élmény okozott az egyik Liverpool-szurkolónak Fotó: Justin Setterfield

Szoboszlai Dominik megríkatta egyik rajongóját

A Liverpool által közzétett felvételen egy George nevű kisfiút visznek a klub edzőközpontjába, akit útközben azzal tévesztenek meg, hogy kedvence, Szoboszlai Dominik nem tartózkodik a helyszínen. Az érkezést követően a fiúnak be kell csuknia a szemét, majd amikor kinyitja, a magyar válogatott középpályás már ott ül vele szemben, és személyesen fogadja. Látható a felvételen, hogy a kisfiú nagyon meglepődik, és meg is könnyezi a találkozást- vette észre az Origo.

A videó közlése után azonnal megtelt a kommentszekció: hozzászólók egyöntetűen dicsérték Szoboszlai Dominiket, amiért maradandó élményt szerzett a kisfiúnak, sokan pedig azt is jelezték, hogy szívesen lennének a következők, akik személyesen találkozhatnak a magyar válogatott csapatkapitányával. Akadtak olyan hozzászólók is, akik azt remélik, hogy a szerda esti (21:00) Marseille-Liverpool Bajnokok Ligája-találkozón a magyar focista a játékával szolgál majd maradandó élménnyel a liverpooli szurkolóknak.

 

